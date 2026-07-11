Oglasila se policija: Skup u Potočarima protekao mirno i bez incidenata

Komemorativni skup "Srebrenica 2026" koji je održan danas u Potočarima kod Srebrenice, protekao je mirno i dostojanstveno, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

"Maksimalnim angažovanjem pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su u saradnji sa ostalim bezbjednosnim strukturama postupili u skladu sa planom obezbjeđenja, uspješno su sprovedene planirane mjere. Na taj način stvoreni su uslovi za bezbjedno održavanje javnog okupljanja, zaštitu svih učesnika, kao i bezbjedno i kontrolisano odvijanje saobraćaja i programa obilježavanja", navodi se u saopštenju.

Bezbjednom obilježavanju komemorativnog skupa značajno su doprinijeli i učesnici skupa, kao i ostali građani i učesnici u saobraćaju, koji su strpljenjem, odgovornim ponašanjem i poštovanjem uputstava policijskih službenika omogućili nesmetano odvijanje planiranih aktivnosti, dodaju iz zvorničke Policijske uprave.