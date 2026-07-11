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Šta raditi ako izgubite, oštetite ili vam ukradu tablice: Ovo su koraci koje morate preduzeti

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 18:35

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Шта радити ако изгубите, оштетите или вам украду таблице: Ово су кораци које морате предузети
Foto: AI Generated/ Gemini

Šta propisuju zakoni ako izgubite, oštetite ili vam ukradu registarske tablice s automobila? Ovo nije situacija koju treba ignorisati. Osim što vozilo bez tablica ne smije učestvovati u saobraćaju, postoji i mogućnost njihove zloupotrebe.

Zbog toga Pravilnik o registraciji vozila u BiH jasno propisuje kako vlasnici vozila trebaju postupiti u takvim slučajevima.

Prvi korak je prijava

Prvi korak je prijava nadležnom organu. Vlasnik ili korisnik vozila dužan je gubitak, krađu, uništenje ili oštećenje registarskih tablica prijaviti odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

Istovremeno se podnosi i zahtjev za izdavanje novih registarskih tablica. Uz zahtjev je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Ako su tablice izgubljene ili ukradene, dostavlja se potvrda nadležnog organa o prijavi događaja. U slučaju da su tablice uništene ili oštećene, podnosi se izjava o tome kod nadležnog organa, zajedno s oštećenim tablicama i dokumentacijom vozila. Ako je nestala samo jedna registarska tablica, potrebno je predati i drugu, preostalu tablicu.

Šta poslije toga?

Nakon što se ispune propisani uslovi, nadležni organ izdaje nove registarske tablice, kao i novu potvrdu o registraciji i potvrdu o vlasništvu vozila.

Pravilnik posebno upozorava da je namjerno uništavanje, oštećenje, neovlaštena izrada ili prepravljanje registarskih tablica krivotvorenje isprava, zbog čega takvo postupanje može imati ozbiljne pravne posljedice. Iako u prijavi navodite podatke o osiguravajućem društvu i broju polise osiguranja, o novim tablicama i novim dokumentima, informišite osiguravajuću kuću ili potvrdu zadržite i priložite na vrijeme prilikom prvog sljedećeg produženja registracije vozila.

Posebna pravila važe i kada registarske tablice privremeno oduzme inspektor drumskog saobraćaja. Ako su tablice i potvrda o registraciji oduzete na period od 30 dana, inspektor ih zadržava kod sebe, a nadležni organ u evidenciji registrovanih vozila bilježi da se za to vozilo u tom periodu ne mogu izdati nove registarske tablice.

Osim ove procedure, vozači trebaju imati na umu i odredbe Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, prema kojima vozilo mora imati propisan broj registarskih tablica koje moraju biti jasno vidljive i čitljive. Za vozilo koje nema propisane tablice ili su one postavljene tako da nisu dobro vidljive ili čitljive predviđena je novčana kazna od 30 KM, prenosi Kliks.

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Tagovi :

Registarske tablice

registracija vozila

Automobil

saobraćajni prekršaj

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