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Oglasilo se Tužilaštvo o teškoj nesreći kod Banjaluke: Muškarac poginuo, dvije osobe povrijeđene

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 18:13

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Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Бањалуке: Мушкарац погинуо, двије особе повријеђене
Foto: ATV

Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas kod Banjaluke, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva.

Kako navode iz OJT, nezgoda se dogodila oko 14:30, u mjestu Bistrica.

"Na putnom pravcu Banjaluka-Bronzani Majdan, u mjestu Bistrica, zaseok Jankovići, danas oko 14.30.časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno nastradalo. U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je putničko vozilo marke „Opel “ kojim je upravljalo lice inicijala L.Z. rođen 1981.godine, iz Banjaluke, i putničko vozilo marke“ Golf“ kojim je upravljalo lice Đ.K. rođen 1997.godine, iz Banjaluke. Prilikom saobraćajne nezgode smrtno je nastradao vozač putničkog vozila „Opel“ lice L.Z. iz Banja Luke, a suvozač u pomenutom vozilu lice R.J. i vozač putničkog vozila marke „Golf“ lice Đ.K. su zadobili tjelesne povrede.Povrijeđenim licima je pružena ljekarska pomoć i oni su smješteni u Univerzitetski klinički centar RS -Banjaluka", navode iz OJT.

Kako je ATV ranije pisao, u nesreći je poginuo Zoran Lovrić.

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Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.

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Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgode a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS.

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Zoran Lovrić

udes

Saobraćajna nesreća

tragedija

Okružno tužilaštvo

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