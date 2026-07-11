Poznat identitet muškarca koji je poginuo u teškom udesu kod Banjaluke

Autor:Ognjen Matavulj
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U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u Saračici kod Banjaluke poginuo je Zoran Lovrić (45), dok su dvije osobe povrijeđene, potvrđeno je za ATV.
Nesreća se dogodila u 14.35 časova kada je došlo do direktnog sudara dva automobila. Tragovi s lica mjesta ukazuju da se nesreća dogodila kada je stradali Lovrić, iz nepoznatih razloga, prešao u lijevu saobraćajnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera i direktno udario u automobil koji je naišao iz tog pravca. Nakon sudara dvije osobe su prevezene u UKC Republike Srpske, gdje im se ukazuje pomoć.
Hronika
Teška nesreća u Banjaluci: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene!
Iz PU Banjaluka ranije je potvrđeno da se nesreća dogodila oko 14.35 časova na putu Banjaluka - Bronzani Majdan.
”Došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji na licu mjesta rukovodi uviđajem”, navode u PU Banjaluka.
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