Hitna na terenu: Žestok sudar u Banjaluci!

Autor:ATV redakcija
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U banjalučkom naselju Bistrica dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila.
Za sada nema informacija o stanju učesnika u nezgodi.
Na terenu je i ekipa Hitne pomoći.
Uskoro opširnije...
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