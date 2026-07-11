Hitna na terenu: Žestok sudar u Banjaluci!

Foto: ATV

U banjalučkom naselju Bistrica dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila.

Za sada nema informacija o stanju učesnika u nezgodi. Na terenu je i ekipa Hitne pomoći.

Uskoro opširnije...



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