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Hitna na terenu: Žestok sudar u Banjaluci!

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 15:31

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Хитна на терену: Жесток судар у Бањалуци!
Foto: ATV

U banjalučkom naselju Bistrica dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila.

Za sada nema informacija o stanju učesnika u nezgodi.

Na terenu je i ekipa Hitne pomoći.


Uskoro opširnije...

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Tagovi :

udes

Banjaluka

Saobraćajna nezgoda

Bistrica

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