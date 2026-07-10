Saobraćajka na Prijedorskoj petlji: Sudarili se motociklista i auto

Foto: Društvene mreže

Na Prijedorskoj petlji došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali vozilo marke "golf" i motociklista.

Pričinjena je materijalna šteta, a informacija o povrijeđenima nema. Očekuje se dolazak policije. Stvaraju se velike gužve, saopštili su članovi jedne grupe na društvenim mrežama.

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