Određen pritvor bjeguncu od austrijskog pravosuđa

Sud BiH odredio je pritvor Vira Acingeru, bjeguncu koji je uhapšen u Velikoj Kladuši na osnovu potjernice koju je za njim raspisao Interpol u Beču.

”U postupku izručenja potraživanog Vira Arcingera, po međunarodnoj potjernici Interpola u Austriji, sud je donio rješenjem kojim je potraživanom određen privremeni pritvor. Po ovom rješenju pritvor može trajati 18 dana, odnosno do 24. jula ili do nove odluke suda”, saopštio je Sud BiH.

Acinger je uhapšen u akciji FAST tima Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) na području Velike Kladuše.

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”Lice je uhapšeno zbog sumnje da je učestvovao u izvršenju više teških krivičnih djela, uključujući namjernu paljevinu, provalne krađe, teška oštećenja imovine, neovlašteno korištenje vozila te krivična djela iz oblasti eksplozivnih materija. Prema Krivičnom zakonu Austrije za ta djela propisana je maksimalna kazna zatvora u trajanju do 15 godina”, saopštila je ranije SIPA.

Dodali su da je bjegunac lociran i uhapšen u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH i MUP-om Unsko-sanskog kantona.