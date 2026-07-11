Evropa razmatra uslove naplate prolaska kroz Ormuski moreuz

Evropske zemlje razmatraju uslove pod kojima bi Teheran mogao da naplaćuje navigacione takse u Ormuskom moreuzu, piše britanski list "Gardijan".

Isti izvor navodi da bi Iran mogao da naplaćuje takse pod uslovom da one ne budu obavezne i da imaju podršku agencije UN zadužene za regulisanje pomorskog saobraćaja.

Zamjenik britanskog premijera Dejvid Lami izjavio je da bi uvođenje obaveznih taksi bilo pogubno, iako su sistemi plaćanja za određene navigacione usluge dozvoljeni u brojnim prirodnim plovnim putevima, uključujući Malački moreuz i Lamanš.

Američki zvaničnici oštro se protive uspostavljanju sistema naplate prolaza i zatražili su od Irana da garantuje da je Ormuski moreuz otvoren za plovidbu i da brodovi koji prolaze neće biti napadnuti.

Predsjednik SAD Donald Tramp ponovio je juče da privremeni sporazum o prekidu vatre smatra okončanim, ali je dodao da će Sjedinjene Države nastaviti pregovore radi postizanja trajnog okončanja rata, prenosi Srna