Tramp zaprijetio Iranu razornim udarom: Potpuno ćemo vas uništiti!

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zaprijetio je danas Iranu snažnim vojnim odgovorom ukoliko Teheran, kako tvrdi, pokuša da izvrši atentat na njega.

"Hiljadu raketa je napunjeno i usmjereno ka Islamskoj Republici Iran, a hiljade drugih će odmah uslijediti, ukoliko iranska vlada postupi po svojoj prijetnji da će ubiti ili pokušati da ubije aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju, mene", napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut soušal.

On je dodao da su naređenja već izdata i da je američka vojska spremna da "potpuno desetkuje i uništi sva područja Irana".

Dan ranije Tramp je izjavio da je unaprijed ostavio instrukcije o tome kako bi Vašington trebalo da reaguje ukoliko Iran sprovede, kako je naveo, plan za njegovu likvidaciju. Poručio je da bi odgovor Sjedinjenih Država u tom slučaju bio nešto što Teheran "nikada ranije nije vidio".

U intervjuu za list "Njujork post", Tramp je rekao da se, prema njegovim tvrdnjama, već duže vrijeme nalazi na meti Irana.

Podsjetimo, Donald Tramp je i na samitu NATO-a u Ankari izjavio da vjeruje da se nalazi na vrhu iranske liste za atentat. Braneći američke vojne udare na Iran, poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti Teheranu da razvije nuklearno oružje.

"Hajde da jednostavno završimo posao", rekao je Tramp, ocijenivši vojnu kampanju svoje administracije kao "ogroman uspjeh".

Tom prilikom Iran je opisao kao "glavnog nasilnika na Bliskom istoku" i dodao da smatra da je upravo on glavna meta iranskog režima.

"Ja sam broj jedan na njihovoj listi za odstrel. Oni su ološ", rekao je tada Tramp.

Trampove tvrdnje da se nalazi na meti iranskih vlasti nisu nezavisno potvrđene. Međutim, američke vlasti su i ranije saopštavale da postoje prijetnje iz Irana usmjerene ka bivšim i sadašnjim američkim zvaničnicima, posebno nakon ubistva iranskog generala Kasema Sulejmanija 2020. godine.

(Kurir)