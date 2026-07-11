Muškarac pušten nakon hapšenja zbog smrti bivše britanske ministarke

Čovjek, koji je uhapšen neposredno pošto je otkriveno ubistvo čuvene britanske političarke En Videkom u njenom domu u Devonu, pušten je poslije manje od dana u pritvoru, saopštava policija te oblasti na jugozapadu Engleske.

Sedamdesetosmogodišnja političarka pronađena je u noći između 9. i 10. jula u svom domu sa teškim tjelesnim povredama, kojima je podlegla.

Poslije višečasovne potjere, policija Devona i Kornvola uhapsila je dvadesetšestogodišnjeg bijelca britanske nacionalnosti, ali on sada nije pod sumnjom.

Policija nastavlja istragu.

Na konferenciji za novinare neposredno poslije hapšenja, predstavnik policije objasnio je da se zločin ne podvodi pod terorizam, niti ubistvo iz političkog razloga.

En Videkom bila je poslanica Konzervativne stranke dvadeset tri godine. Bila je zadužena za upravu nad zatvorima i kazneno popravnim domovima u vladi Džona Mejdžora.

Iako izuzetno stroga, ona je za vrijeme svog mandata obišla svakog zatvorenika što niko, osim nje nikada nije uspio.

Bila je ministar unutrašnjih poslova vlade u sjenci Vilijama Hejga za vreme mandata Tonija Blera.

Jedini je britanski poslanik, za koga se zna da je svaki dan poslije zasjedanja parlamenta obilazio beskućnike u opštini Vestminster.

Nije se libila da se suprotstavi sopstvenoj stranci. Tako je podržala laburiste u donošenju zakona o zabrani lova na lisice, koji su mnogi konzervativci smatrali oblikom klasne borbe protiv zemljoposedničke aristokratije.

En Videkom napustila je Anglikansku crkvu i prešla u rimo-katoličanstvo kada je kanterberijski nadbiskup podržao istopolne brakove.

Bila je i poslanik Evropskog parlamenta i veliki zagovornik izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.

Zbog tih stavova napustila je Konzervativnu stranku i pridružila se reformistima Najdžela Faraža.

Politički aktivna, posle poslaničkog života En Videkom, jedna od najkontroverznijih ličnosti britanske političke scene, okrenula se televiziji.

Učestovala je u rijaliti programima u kojima su građani, navikli na njene oštre političke nastupe, vidjeli njenu umjetničku, razigranu, pa čak i duhovitu stranu.

Britanski premijer ser Kir Starmer saopštio je da je šokiran vijestima o ubistvu političke veteranke.

Predsjednica Konzervativne stranke Kemi Bejdenok naglašava da je zaprepašćena detaljima "užasavajućeg ubistva" En Videkom.

En Videkom posljednji put se pojavila na televiziji pre par dana podržavajući odluku Najdžela Faraža da vrati poslanički mandat i kandiduje se za poslanika na istoj izbornoj jedinici.

Najdžel Faraž ju je u intervjuu poslije vijesti o njenoj smrti opisao kao "najvažniju ženu u britanskoj polici od Margaret Tačer", prenosi RTS