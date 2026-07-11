"Politika SNSD-a ostaje ista i na domaćem i na međunarodnom planu"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da očekuje veliku pobjedu ove partije na predstojećim opštim izborima u BiH i naglasio da se politika neće mijenjati ni na domaćem ni na međunarodnom planu.

"Ništa se neće promijeniti. /Savo/ Minić i /Željka/ Cvijanović su moji najbliži saradnici i nastavljamo sa istim programom koji smo imali. Očekujemo da će postići veliku pobjedu. Ja ću ostati predsjednik stranke, pošto većina mojih saradnika na svim važnim pozicijama kaže da je moja uloga da budem 'predsjednik svih predsjednika' u Republici Srpskoj i onih koji predstavljaju Srbe na nivou BiH. Dakle, ostaću veoma uključen u razvoj svih aspekata politike i njeno provođenje", naglasio je Dodik u intervjuu za "RIA Novosti".

"Zajedno sa /predsjednikom Republike Srpske Sinišom/ Karanom, Minićem i Željkom Cvijanović nastavićemo da vodimo našu politiku", poručio je lider SNSD-a.

On je rekao da politika SNSD-a ostaje nepromijenjena, kao i Republika Srpska i njen ustavni položaj.

Dodik je naglasio da je Zapad definitivno uništio Dejtonski sporazum, da on trenutno ne postoji, već da postoje "dejtonska neslaganja".

"Mi smo branioci ovog sporazuma, a ipak smo optuženi da ga kršimo. A oni koji su ga potpuno uništili, baš kao što uništavaju društvena dostignuća zasnovana na vladavini prava i zakonskoj državi, predstavljaju se kao branioci onoga što su sami uništili", konstatovao je Dodik.

On je naglasio da SNSD ne prihvata BiH koja je preuzela ovlašćenja koja joj ne pripadaju po Ustavu i Dejtonskom sporazumu.

"BiH može napredovati samo kada i ako se vrati ustavnom poretku. Trenutno imamo mrtav ustav i neustavnu BiH koju su stvorili zapadnjaci, a koja ne može da funkcioniše", rekao je Dodik i dodao da je i evropski put odavno upitan, a članstvo u NATO se odbacuje.

On je naglasio da će SNSD nastaviti tu politiku i ostaće posvećen i važan partner Ruske Federacije.

Lider SNSD-a je naglaasio da žele Rusiji pobjedu i da se sukob sa Ukrajinom završi ruskom pobjedom.

"U vrijeme kada je cijela Evropa pokušavala da svoju politiku zasniva na rusofobiji, mi smo ostali jedini iskren i važan prijatelj Rusije u ovom dijelu svijeta. Svi u SNSD-u nastavićemo ovu politiku i u budućnosti", poručio je Dodik.