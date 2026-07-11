Dodik: Planirana nova posjeta Rusiji u septembru

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi krajem septembra ponovo trebao da posjeti Rusiju.

"Tu posjetu planiram krajem septembra. Sve zavisi od dinamike i kalendara događaja visokih zvaničnika u Rusiji sa kojim ću se koordinisati", rekao je Dodik za RIA "Novosti".

Na pitanje šta očekuje od predstojećih izbora u Srbiji, Dodik je rekao da očekujemo da će izbori potvrditi liderstvo Aleksandra Vučića i da će Srbija zaliječiti društveni raskol.

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"Taj raskol je očigledan u protestima onih koji su lako prihvatili da budu sluge stranaca, prije svega Zapada, i koji neće postići nikakav značajan politički uspjeh", dodao je Dodik.

On je istakao da je Srpska imala veoma pozitivno iskustvo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i njegovim timom.

"Dobili smo ekonomsku podršku i političko razumijevanje u odbrani statusa Republike Srpske", rekao je Dodik

Govoreći o EU, Dodik je rekao da u EU nema jedinstva, da je evropska elita trenutno u velikoj krizi i da će kada dođe mir u Ukrajinu, razlozi za njihovo jedinstvo nestati.

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"Vjerujem da će se pojaviti nova elita, što se tiče EU i da će unutar EU i širom Evrope prevladati pokreti za suverenitet, fokusirajući se na sopstvene države i zaštitu svojih naroda, a ne na ideologije poput neoliberalizma, koje nisu donijele ništa dobro njihovim narodima", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, jasno je da je politika sadašnje evropske elite pogrešna u učešću u ukrajinskom sukobu i stavu naklonjenom jednoj strani - Kijevu.

"Njihov izbor da antagonizuju Rusiju bio je pogrešan, Evropa ne može da preživi bez ruskih resursa. I njihove elite su nasjele na politiku isključivanja Rusije bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, ali sada vidimo da je energetska kriza korijen svih ostalih kriza. Stoga očekujem da će EU morati da preispita svoje politike i pristupe", dodao je Dodik, prenosi Srna