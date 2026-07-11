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Poplave u Bangladešu odnijele najmanje 44 života

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 17:24

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Превод на српски (ијекавица): **Спасиоци раде на мјесту клизишта у избјегличком кампу Рохиња у Кокс Базару, у Бангладешу, у сриједу, 8. јула 2026. године.**
Foto: Tanjug/AP Photo/Shamimul Islam Faisal

Poplave i klizišta, izazvani višednevnim obilnim monsunskim kišama, usmrtili su najmanje 44 ljudi na jugoistoku Bangladeša, dok ih je više od milion odsječeno.

Ministarstvo za upravljanje katastrofama saopštilo je da su poplave u sedam okruga – Čatogramu, Koks Bazaru, Bandarbanu, Rangamatiju, Kagračariju, Maulvibazaru i Habiganju, ozbiljno poremetile svakodnevni život, izolovale hiljade porodica i odsjekle 267.918 domaćinstava.

Nestanci električne energije, oštećeni putevi i prekinute komunikacije usporili su akcije spasavanja i dostavljanja pomoći.

Mnogi stanovnici danima nisu mogli da pripremaju hranu jer su im kuće poplavljene, dok se drugi bore sa posljedicama nakon što su debeli slojevi blata prekrili puteve, kuće i ostale objekte.

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Pripadnici vojske i mornarice čamcima dopremaju hranu, vodu za piće, lijekove i druge osnovne potrepštine izolovanim zajednicama, dok vlasti intenziviraju humanitarne aktivnosti.

Obilne padavine su početkom sedmice izazvale i klizišta u kampovima za izbjeglice Rohinja u Koks Bazaru, pri čemu je poginulo 16 izbjeglica, većinom žene i djeca.

Bangladeš je jedna od zemalja najizloženijih prirodnim katastrofama u svijetu, a sezonske monsunske kiše redovno izazivaju poplave, eroziju riječnih obala i klizišta, prenosi Srna

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