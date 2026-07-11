Pitbul oborio Ginisov rekord

Američki reper Pitbul postavio je novi Ginisov rekord tokom svog koncerta u londonskom Hajd parku. Na festivalu Britiš Samer Tajm, ukupno 22.141 osoba okupila se u kostimima ćelavaca, što predstavlja najveće okupljanje ljudi u ovom specifičnom kostimu do sada.

Ljudi su dolazili ne samo sa vještačkim ćelama, već često i u odijelima, sa crnim pilotskim naočarima i zalijepljenim bradicama, kako bi što vjernije imitirali stil prepoznatljiv za ovog muzičara.

Pitbul, čije je pravo ime Armando Kristijan Perez, primio je zvanični sertifikat direktno na bini i zahvalio se cijelom Londonu i svim učesnicima što su ispisali istoriju. Posljednjih godina postao je veliki trend da se na nastupe ovog uspješnog američkog pop i hip-hop umetnika dolazi u njegovom sopstvenom kostimu.

Autor hitova kao što su Fireball, Timber ili Time of Our Lives postao je prvi koji je ikada pokušao da obori ovaj rekord pod nadzorom komesara, tako da organizatori nisu morali da nadmaše neki prethodni rezultat.

Učesnici događaja nisu skrivali svoje oduševljenje što su postali dio nečeg izuzetnog, iako su im maske koje su nosili ponekad otežavale vidljivost, prenosi Kurir