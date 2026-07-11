Sjećate li se mladića koji je otpjevao „Na morskome plavom žalu“: Doživio tešku sudbinu i pao u zaborav

Malo ko danas ostane ravnodušan kada na radiju začuje melodiju čuvene pesme „Na morskome plavom žalu“. Kod većine bude se sjećanja na scene iz filma „Sjećaš li se Dolly Bell“ Emira Kusturice. Ali, ko je zapravo bio mladić koji je taj stih učinio besmrtnim?

Mnogi se ne sjećaju njegovog teškog života i surovosti sudbine, koja mu nije bila naklonjena.

Jedan od korisnika Linkedina, oglasio povodom čuvenog perioda i vremena stare Jugoslavije.

"Danas sam na radiju čuo pjesmu „Na morskome plavom žalu“.

Nisam je baš dugo čuo.

Nekoliko minuta kasnije uhvatio sam sebe kako tražim ko je bio mladić koji ju je pjevao i glumio u filmu "Sjećaš li se Dolly Bell"?

Mislio sam da ću pronaći priču o uspješnoj karijeri.

Umjesto toga, dočekala me je jedna od onih životnih priča koje vas nateraju da zastanete.

Aleksandar Saša Zurovac, rođen 1948. godine u Mostaru, ostao je zauvijek upamćen po pesmi „Na morskome plavom žalu“ i ulozi u filmu Sećaš li se Dolly Bell.

Ono što je poslije usledilo bilo je daleko od reflektora.

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Kada je snimao film „Sjećaš li se Dolly Bell“, iza sebe je već imao veliki životni udarac , smrt majke, nakon koje je njegovo psihičko zdravlje počelo da se pogoršava.

Zbog toga je bio smješten u ustanove za psihijatrijsko liječenje i socijalno zbrinjavanje.

Tokom rata 1992. godine prošao je kroz dodatnu tešku traumu, kada su pacijenti iz ustanove ostali bez adekvatne nege i terapije.

Godinama se borio sa teškom bolešću, posljednje godine života je proveo daleko od sveta koji ga je nekada poznavao.

Preminuo je 8. oktobra 2016. godine u ustanovi za zbrinjavanje Bakovići, kod Fojnica.

Ostao je zauvijek upamćen po jednoj pjesmi i jednoj filmskoj ulozi.

Saša je otišao tiho, ali pjesma „Na morskome plavom žalu“ i dalje živi, prisetio se Jevrosimović.

(telegraf)