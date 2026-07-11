Logo

Sjećate li se mladića koji je otpjevao „Na morskome plavom žalu“: Doživio tešku sudbinu i pao u zaborav

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 10:04

Komentari:

0
Плоча
Foto: pexels/Owen Lee

Malo ko danas ostane ravnodušan kada na radiju začuje melodiju čuvene pesme „Na morskome plavom žalu“. Kod većine bude se sjećanja na scene iz filma „Sjećaš li se Dolly Bell“ Emira Kusturice. Ali, ko je zapravo bio mladić koji je taj stih učinio besmrtnim?

Mnogi se ne sjećaju njegovog teškog života i surovosti sudbine, koja mu nije bila naklonjena.

Jedan od korisnika Linkedina, oglasio povodom čuvenog perioda i vremena stare Jugoslavije.

"Danas sam na radiju čuo pjesmu „Na morskome plavom žalu“.

Nisam je baš dugo čuo.

Nekoliko minuta kasnije uhvatio sam sebe kako tražim ko je bio mladić koji ju je pjevao i glumio u filmu "Sjećaš li se Dolly Bell"?

Mislio sam da ću pronaći priču o uspješnoj karijeri.

Umjesto toga, dočekala me je jedna od onih životnih priča koje vas nateraju da zastanete.

Aleksandar Saša Zurovac, rođen 1948. godine u Mostaru, ostao je zauvijek upamćen po pesmi „Na morskome plavom žalu“ i ulozi u filmu Sećaš li se Dolly Bell.

Ono što je poslije usledilo bilo je daleko od reflektora.

Дрвосјеча из спота "Иди док си млад"

Scena

Ovu grešku u Cecinom spotu 30 godina niko nije primjetio

Kada je snimao film „Sjećaš li se Dolly Bell“, iza sebe je već imao veliki životni udarac , smrt majke, nakon koje je njegovo psihičko zdravlje počelo da se pogoršava.

Zbog toga je bio smješten u ustanove za psihijatrijsko liječenje i socijalno zbrinjavanje.

Tokom rata 1992. godine prošao je kroz dodatnu tešku traumu, kada su pacijenti iz ustanove ostali bez adekvatne nege i terapije.

Godinama se borio sa teškom bolešću, posljednje godine života je proveo daleko od sveta koji ga je nekada poznavao.

Preminuo je 8. oktobra 2016. godine u ustanovi za zbrinjavanje Bakovići, kod Fojnica.

Ostao je zauvijek upamćen po jednoj pjesmi i jednoj filmskoj ulozi.

Saša je otišao tiho, ali pjesma „Na morskome plavom žalu“ i dalje živi, prisetio se Jevrosimović.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pjesma

Film

Na morskome plavom žalu

Komentari (0)

Pročitajte više

Ana Nikolić pjevačica

Scena

Najskuplju pjesmu na estradi ima Ana Nikolić: Evo koliko je za nju iskeširala

1 sedm

0
Зона Замфирова

Kultura

Nakon više od dvije decenije otkrivena velika tajna filma Zona Zamfirova

1 sedm

0
филм рађен по роману

Scena

Ovo je istina o pjesmi koju svi znaju: Otkrivena najveća tajna Zone Zamfirove nakon 24 godine

1 sedm

0
Милица Тодоровић

Scena

Ovo je najslušanija srpska pjesma na Jutjubu ikada

2 sedm

0

Više iz rubrike

Небојша Тубић Жабац води животну битку: Деменција и депресија не посустају

Scena

Nebojša Tubić Žabac vodi životnu bitku: Demencija i depresija ne posustaju

3 h

0
Познато гдје ће бити сахрањен Андрија Бајић

Scena

Poznato gdje će biti sahranjen Andrija Bajić

13 h

0
Удала се након 10 дана везе, спојила их вјера! Прошло 2 мјесеца, сад се јавно обратила мужу

Scena

Udala se nakon 10 dana veze, spojila ih vjera! Prošlo 2 mjeseca, sad se javno obratila mužu

19 h

0
Шакира усликана у купаћем у 49. години

Scena

Šakira uslikana u kupaćem u 49. godini

20 h

0

  • Najnovije

11

57

Budimir: MUP preduzeo sve da skup u Potočarima protekne bez incidenta

11

55

Košarac: Trajni politički raspored Trivićeve i Stanivukovića je opozicija

11

54

Todić: Sjećanje na stradanje Kozare ne smije biti zaboravljeno

11

48

Krenula na Vimbldon, pa polomila bradu i izbila zube

11

36

Bivša britanska ministarka pronađena mrtva, osumnjičeni pušten na slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima