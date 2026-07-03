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Najskuplju pjesmu na estradi ima Ana Nikolić: Evo koliko je za nju iskeširala

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 17:53

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Ana Nikolić pjevačica
Foto: HYPE TV/YouTube

Izvođači često ulažu velike sume novca s nadom da će im dobra pjesma donijeti popularnost i bogatstvo.

Ipak, jedna numera već skoro dvije decenije drži apsolutni rekord kao najskuplja na našim prostorima. U pitanju je vanvremenski hit "Romale, romali" koji je otpjevala Ana Nikolić.

Ana Nikolić je za ovu pjesmu, sa kojom se takmičila na Beoviziji 2006. godine, iskeširala čak 30.000 evra.

Muziku za ovaj veliki hit potpisuje Kiki Lesendrić, koji je jednom prilikom otvoreno progovorio o tome kako je došlo do ove rekordne cifre.

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— To je bio onaj trenutak kad sam ja bio bezobrazan iz nekog razloga i taj bezobrazluk je bio naplaćen. S druge strane, trebalo je da radim ceo album, pa se vratio Mili, pa sam ja malo bio ljut i onda sam odvalio cijenu koja je bila opravdana — izjavio je Kiki, prenosi Blic.

Ipak, on nije bio jedini koji je radio na ovom projektu. Tekst za pjesmu koja se i danas sluša sa istim žarom napisale su legendarna Marina Tucaković i Ljilja Jorgovanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Ana Nikolić

Kiki Lesendrić

najskuplja pjesma na estradi

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