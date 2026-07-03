Nismo pazili: Čuveni Hrvat postao otac u 92. godini

Jedna od najnevjerovatnijih biografskih priča na ovim prostorima vezana je za ime čuvenog glumca Zvonimira Rogoza, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji hrvatske kinematografije i teatra.

Rođen je u Zagrebu, 10. oktobra 1887. godine. Rano je ostao bez oca i majke, pa je obrazovanje sticao na relaciji između Beča i rodnog grada, da bi na kraju ostao upamćen kao prvi dramski umjetnik u svojoj zemlji koji je doživio stotu godinu.

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Tokom plodne karijere nastupao je na scenama u Osijeku, Ljubljani i Pragu, ostvarivši i zapažen filmski uspjeh. Svjetsku slavu donio mu je kultni kinematografski rad "Ekstaza", gdje je dijelio kadar sa čuvenom Hedi Lamar.

Ona je tumačila lik mlade supruge željne strasti koja je zarobljena u bračnoj zajednici sa znatno starijim čovjekom, koga je igrao upravo Rogoz.

"Hedi je živa, ali je daleko, negde na Floridi. Imala je 18 godina kad smo snimali taj film u Pragu. Bila je lijepa. Zamislite, prije 50 godina gola žena na filmu. Režiser je dvije godine tražio glumicu za glavnu ulogu po cijeloj Čehoslovačkoj, a na kraju je doveo lijepu Hedi iz Njemačke," prisjećao se svojevremeno glumac.

Postao otac u 92. godini

Pored izuzetnih profesionalnih dostignuća, javnost je najviše intrigirao nesvakidašnji detalj iz njegove privatne sfere.

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Naime, Rogoz je dobio nasljednika Rafaela u svojoj 92. godini, dok je njegova izabranica Agata bila mlađa od njega čak 56 godina. Ova vijest je izazvala opšte čuđenje, pa su čaršijom ubrzo počele da kruže teorije i sumnje u glumčevo očinstvo.

Ipak, Agata je čvrsto stajala iza svojih riječi, tvrdeći da su takve spekulacije plod pakosti i ljubomore bivših žena koje su nekada bile u vezi sa ovim harizmatičnim zavodnikom.

Sam Rogoz je na medijsku galamu odgovorio potpuno smireno, uz prepoznatljiv humor i duhovitu opasku koja se i danas pamti: "Nismo pazili."

Ženio se dva puta

Premda je cijelog života bio magnet za suprotni pol, zvanično je stao na ludi kamen svega dva puta, a Agata je obilježila pozne godine njegovog života.

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Svoju strast prema daskama koje život znače praktikovao je i kao stogodišnjak, čime je obezbijedio mjesto u Ginisovoj knjizi rekorda. Pred sam kraj svog životnog puta objavio je autobiografsko djelo pod nazivom "Mojih prvih 100 godina”, a o njegovoj vitalnosti svjedoči i dokumentarno ostvarenje "Zdrav Rogoz u zdravom tijelu”.

Napustio je ovaj svijet 6. februara 1988. godine u Zagrebu, u 101. godini. Njegovo prvo dijete iz braka sa suprugom Ludvikom, uspješna češka umjetnica Libuša Rogoz, preminula je 2016. godine.

(Kurir)