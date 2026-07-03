Dušica Jakovljević o prozivkama "Neka sam izoperisana, ne bih mogla..."

Voditeljka Dušica Jakovljević nije krila da se podvrgla nizu estetskih zahvata kako bi došla do željenog izgleda.

Ona planira da uradi još jednu operaciju i to nosa, a nedavno je govorila o tome. Zbog svoje odluke nailazila je na negativne komentare o čemu je ranije govorila. Ipak, voditeljka je sada zadovoljna svojim izgledom, pa je sada pokazala svoju vitku figuru u bikiniju. Do izražaja su došle njene vitke noge, uzak struk kao i tetovaže koje ima po tijelu.

Dušica je nedavno odgovorila na prozivku da grudi nisu njene.

- Evo već 4, 5 godina jesu! Kada kupite televizor, je l to vaš televizor? Jeste. Kako onda grudi nisu moje? - napisala je Dušica,a potom dodala da sve češće javne ličnosti doživljavaju maltretiranje na mrežama samo zbog toga što su popularni.

Inače, Dušica je oduvijek bila veoma transparentna kada su estetski zahvati u pitanju.

- Radila sam zube, usta i grudi, nos... Svaka žena se bolje osjeća kada na sebi promijeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam -rekla je ona tada i dodala:

-Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume.

(telegraf)