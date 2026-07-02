Fotografija Milana Stankovića izazvala pažnju: ''Daje najbolje savjete''

Fotografije poznatih koji su posjetili Hilanda osvanule su na društvenim mrežama, a među njima najveđu pažnju izazvala je fotografija Milana Stankovića.

Naime, dečko upisan kao "conix" objavio je serijal slika sa objašnjenjem da "ocjenjuje poznate koje je upoznao na Hilandaru".

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Iako nije poznato šta je ovaj dečko radio, tačnij koji je posao obavljao na Hilandaru, slike djeluju realistično.

Prva slika je sa pjevačem Milanom Stankovićem i to jedna na kojoj poziraju, kako izgleda na plaži bez odjeće.

- Zanimljiv i gotivan, uvijek za sprdnju i šalu, a kada je deep talk (prim. aut. ozbiljan razgovor) u pitanju umije da sasluša i daje nabolje savjete - napisao je on.

Među ljudima koje je objavio su i pjevač Radiša Trajković Đani, košarkaš Aleksej Pokuševski, Aleksa Avramović...

Milan se vraća na scenu

Pjevačica Rada Manojlović otkrila je šta joj je Milan Stanković rekao o svom povratku na scenu, ali i poruku koju je uputio medijima i fanovima.

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Iako Milan Stanković godinama nije bilo u javnosti, interesovanje za njegovu karijeru i dalje ne jenjava.

Posljednjih nekoliko mjeseci sve češće se priča o njegovom povratku na muzičku scenu, a kako se navodi, pjevač za jesen priprema novi album.

Njegova bivša devojka Rada Manojlović otkrila je šta joj je pjevač rekao o tome.

- Opet mene pitate?! Rekao mi je da vam prenesem da će vam se obratiti kada za to dođe vrijeme. Kako može da izdrži?! Ja ne znam, ja bih iz zemlje izašla kao krtica. Ja bih rekla da nam je jesen jako rano - rekla je Rada u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" i dodala:

- Ja nisam čula nijednu pjesmu, a ako je istina da ima album, a da mi nije zucnuo ništa o tome, a ja njemu šaljem sve moje na referat, onda... - izjavila je Rada Manojlović.

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Inače, tokom godina provedenih daleko od reflektora, o Stankoviću su kružile brojne priče.

(Telegraf.rs)