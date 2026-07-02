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"Volim i muškarce sa bradom i one bez, nije važno"

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 08:04

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Џенифер Лопез позира фотографима по доласку на премијеру филма „Office Romance” у сриједу, 3. јуна 2026. године, у Лондону.
Foto: Tanjug/Millie Turner/Invision/AP

Latino diva Dženifer Lopez bila je i više nego iskrena u proširenom intervjuu za serijal "SubwayTakes Kareema Rahme", i pozvala je ljude da promijene način na koji razmišljaju o završetku veza.

Zahvaljujući filmu "Office Romance", o Dženifer se pisalo dosta toga, a najviše o potencijalnoj vezi sa kolegom Bretom Goldstinom.

Kako se navodi, Džej Lo želi da slavi svaki raskid, a onda je objasnila i razloge za to.

"Raskidi nisu neuspjeh. Iskreno mislim da su odskočna daska ka tvojoj sljedećoj najboljoj verziji sebe. Treba da pravimo žurku kada raskinemo. Ljudi bi trebalo da kažu: 'Raskinuli ste? Čestitam.' Jer, prvo, donijeli ste odluku. Drugo, to je vjerovatno bila najbolja stvar za sve", rekla je Dženifer.

Pjevačica je zatim iznijela stav da je osoba sa kojom se raskida najčešće "pobjednik".

"Ako kroz život ideš tako što lomiš srca, ti si gubitnik. Imam osjećaj da su moji najveći periodi rasta – emotivno, mentalno i psihološki, uvijek dolazili posle slomljenog srca. I to ne važi samo za ljubavne veze, već i za razočaranja na poslu i sve ostalo. To je jedino vrijeme kada zaista kopaš po sebi. Kažeš: 'Šta se, dođavola, dogodilo? Kako da ovo uradim? Zašto stalno radim isto? Ili zašto se to nije desilo? Šta sam mogla bolje da uradim?' Tada mijenjaš sebe."

Dotakla se Džej Lo i muškaraca u ovom intervjuu, kao i obično, a onda je otkrila i kakve tipove voli.

"Volim mršave muškarce. Volim i malo stomaka. Volim brade. Volim i obrijane. Nije važno. Volim osobu iznutra", rekla je kroz osmeh.

Dženifer iza sebe ima četiri braka, a posljednji je bio sa Benom Aflekom..

(b92)

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Dženifer Lopez

ljubavne veze

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