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Stiglo osvježenje sa kišom, temperatura znatno opala u odnosu na prethodne dane

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 08:33

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Стигло освјежење са кишом, температура знатно опала у односу на претходне дане
Foto: ATV

U Republici Srpskoj ovog jutra preovladava oblačno je i svježije vrijeme sa povremenom kišom, na sjeveroistoku ponegdje ima jačih padavina. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova.

Temperatura će biti niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine slabe i prestaju u većini predjela, osim na jugu i jugoistoku gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom.

Osvježenje i oblačno sa povremenom kišom u prvom dijelu dana. Popodne padavine prestaju, do večeri postepeno razvedravanje.

Maksimalna temperatura vazduha do 25 stepeni, prenosi RHMZ RS.

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Tagovi :

Kiša

nevrijeme

oblačno vrijeme

Temperatura

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