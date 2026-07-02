Stiglo osvježenje sa kišom, temperatura znatno opala u odnosu na prethodne dane

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj ovog jutra preovladava oblačno je i svježije vrijeme sa povremenom kišom, na sjeveroistoku ponegdje ima jačih padavina. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova.
Temperatura će biti niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine slabe i prestaju u većini predjela, osim na jugu i jugoistoku gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom.
Osvježenje i oblačno sa povremenom kišom u prvom dijelu dana. Popodne padavine prestaju, do večeri postepeno razvedravanje.
Maksimalna temperatura vazduha do 25 stepeni, prenosi RHMZ RS.
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