Logo

U Srpskoj rođene 24 bebe

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 08:15

Komentari:

0
беба новорођенче мало дијете
Foto: Pexel/Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno osam beba, u Doboju pet, Bijeljini četiri, Istočnom Sarajevu, Foči i Gradišci po dvije, a u Zvorniku jedna beba.

Dvije djevojčice i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini jedna djevojčica i tri dječaka, u Foči dvije djevojčice, u Gradišci dva dječaka, u Istočnom Sarajevu djevojčica i dječak, a u Zvorniku jedna djevojčica.

U porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju nije bilo poroda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

beba

Republika Srpska

rođene bebe

Komentari (0)

Pročitajte više

беба

Društvo

U Srpskoj rođena 31 beba

1 d

0
беба и мајка руке

Republika Srpska

U Srpskoj rođeno 26 beba

2 d

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Bebe bliznakinje stare svega 15 mjeseci preminule u svojim krevetima

2 d

0
Полиција, Француска

Svijet

Tijelo bebe pronađeno u kesi: Užasan prizor u predgrađu Pariza

2 d

0

Više iz rubrike

Гарден Фест манифестација догађај музички фестивал

Društvo

Regionalne zvijezde stižu u Prijedor: Sutra počinje šesti Jelen Garden Fest

1 h

0
Лед у Братунцу

Društvo

Nagla promjena vremena donijela prve probleme: Protivgradna zaštita na ispitu

2 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Danas slavimo tri velika sveca: Priče o njihovim čudima se prenose vijekovima

2 h

0
Јако невријеме погодило Бањалуку: Пало дрво у парку "Младен Стојановић"

Društvo

Jako nevrijeme pogodilo Banjaluku: Palo drvo u parku "Mladen Stojanović"

2 h

0

  • Najnovije

09

30

U požaru u bolnici Njemačke poginula dva pacijenta, 34 povrijeđenih

09

19

Autoputevi Srpske: Mjerenje kvaliteta kolovozne konstrukcije od 3. do 7. jula

09

16

Zaharova: Ursula je lažov

09

07

Mahao anketama, pa dobio "mahanje" iz SDS-a: Kako je Stanivuković ostao bez podrške

08

52

Ronilac u Dalmaciji imao neprijatan susret s opasnom otrovnom ribom: "Ubola me, završio sam u hitnoj"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima