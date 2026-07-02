U Srpskoj rođene 24 bebe

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno osam beba, u Doboju pet, Bijeljini četiri, Istočnom Sarajevu, Foči i Gradišci po dvije, a u Zvorniku jedna beba.
Dvije djevojčice i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini jedna djevojčica i tri dječaka, u Foči dvije djevojčice, u Gradišci dva dječaka, u Istočnom Sarajevu djevojčica i dječak, a u Zvorniku jedna djevojčica.
U porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju nije bilo poroda.
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