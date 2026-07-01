U Srpskoj rođena 31 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, 18 djevojčica i 13 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 13 beba, u Doboju šest, u Foči i Gradišci po tri, Bijeljini dvije, u Nevesinju, Zvorniku, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

Sedam djevojčica i šest dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju pet djevojčica i jedan dječak, u Gradišci i Foči po dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini po jedna djevojčica i dječak, u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica, a u Zvorniku, Trebinju i Nevesinju po jedan dječak.

U porodilištu u Prijedoru nije bilo poroda.