Dječak preminuo od bjesnila nakon što mu je šišmiš sletio na glavu

Dječak (11) preminuo je od bjesnila nakon što mu je u toku sna šišmiš sletio na glavu, odnosno direktno na lice. Prvo je djelovao dobro, ali onda je došlo do tragedije.

Slučaj se dogodio prije dvije godine, ali su njegovi roditelji sada pristali da se slučaj objavi kako bi upozorili na ovu opasnost i, eventualno, spriječili da se dogodi slična tragedija.

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Kobni događaj odigrao se u sjevernom Ontariju, u Kanadi, gdje je dječak boravio tokom ljeta 2024. godine.

Dijete je mirno spavalo prije nego što se iznenada probudilo i vidjelo slijepog miša kako mu stoji direktno na licu, prekrivajući mu nos i usta, navodi se u izvještaju o slučaju.

Nakon što je dječak odgurnuo životinju sa sebe, njegov otac ju je uhvatio i izbacio napolje.

U tom momentu porodica nije ni slutila da će uslijediti velika tragedija, jer nisu vidjeli tragove ugriza.

Bez ikakvih tragova, a onda šok

Dijete je izgledalo potpuno normalno, nepovrijeđeno, bez krvi, bez tragova uboda ili ugriza i bez vidljivih trauma – tako da nisu tražili medicinsku pomoć.

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Otprilike 19 dana kasnije, dijete je počelo da se osjeća loše, kada se javilo uporno povraćanje.

Njegovo zdravstveno stanje se brzo pogoršalo, te je počeo da osjeća peckanja i utrnulosti na jednoj strani lica.

Zbog insistiranja porodice da nema istorije ujeda, ljekari su u početku istraživali češće uzroke, ali kako se njegovo stanje brzo pogoršavalo, na kraju je dijagnostikovano bjesnilo.

Kašnjenje u dijagnozi značilo je da je bolest već zahvatila njegov nervni sistem.

Primljen je u bolnicu i stavljen na intenzivnu njegu, ali kao i kod svih simptomatskih slučajeva bjesnila, liječenje nije moglo da zaustavi napredovanje virusa.

Uprkos agresivne suportivne njege, koja je trajala duže od dvije sedmice, njegovo stanje se nastavilo pogoršavati i aparati za održavanje života su na kraju isključeni.

Prvi slučaj od 1967. godine

To je bio prvi lokalno stečeni slučaj ljudske bjesnila u Ontariju od 1967. godine.

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Dječakovi rođaci su pristali da objave slučaj u nadi da će to spriječiti još jednu tragediju.

Stručnjaci koji su uključeni u ovom slučaju kažu da je najalarmantniji aspekt to koliko se lako može previdjeti izloženost virusu.

Slijepi miševi mogu da prenose bjesnilo, a njihovi ugrizi su često toliko mikroskopski da ne ostavljaju vidljiv trag.

"Bilo je važno za nas i porodicu da iskoristimo priliku da pronađemo iskustva i lekcije koje bismo mogli da izvučemo iz njegovog slučaja kako bismo pokušali da pomognemo u širenju svijesti i razumijevanja infekcije bjesnilom i rizika“, rekao je dr Brajan Hamel, specijalista za infektivne bolesti kod djece koji je bio uključen u ovaj slučaj.

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Naglasio je da odsustvo rane ne znači da nije bilo izloženosti.

Upozorio je da čak i kratak kontakt sa kožom, posebno na licu, treba da pokrene hitnu medicinsku procjenu radi liječenja bjesnila nakon izlaganja.

Slučaj, objavljen u časopisu Kanadskog ljekarskog udruženja, samo je jedan od rijetkih slučajeva bjesnila kod ljudi ikada zabilježenih u Kanadi.

Slijepi miševi su vodeći uzrok smrti ljudi od bjesnila u Sjedinjenim Državama, uprkos tome što manje od 1% divljih vrsta zapravo nosi virus, navodi američki Centar za kontrolu bolesti.