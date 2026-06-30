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Огроман лед: Невријеме у дијеловима Српске, домаћинства без струје

Аутор:

Стеван Лулић
30.06.2026 20:42

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Лед у Братунцу
Фото: БХ Метео

Дијелови Републике Српске нашли су се у послијеподневним сатима под снажним ударом невремена праћеног огромним ледом.

Невријеме, праћено ледом, кишом и грмљавином направило је проблеме у Зворнику и Братунцу, јавили су метеоролози.

Према информацијама са терена и фотографијама које круже друштвеним мрежама, у Шетићима код Зворника забиљежено је јако невријеме праћено градом, док су мјештани пријавили наглу промјену времена и краткотрајне, али интензивне падавине. Слична ситуација забиљежена је и у Братунцу.

Иако за сада нема информација о већој материјалној штети или повријеђенима, локални становници наводе да је лед у појединим тренуцима падао у јачем интензитету, што је додатно отежало кретање и свакодневне активности.

6.000 људи без струје

"Електро Бијељина" раније је саопштила да је невријеме проузроковало је кварове на електроенергетској мрежи и материјалну штету на више локација.

Невријеме проузроковало кварове на електромрежи

Градови и општине

"Електро Бијељина": Невријеме проузроковало кварове на електромрежи и материјалну штету

Према информацијама из "Електро-Бијељине", дошло је до оштећења крова на трафостаници 35/10 киловата Козлук, што је изазвало прекид напајања далековода.

Без електричне енергије тренутно је око 6.000 потрошача на подручју Козлука, Брањева, Пилице, Локња, Шепка, Роћевића, Пађина, Трновице, Јасенице, Кисељака, Табанаца и Тршића. Екипе су на терену и интензивно раде на отклањању квара.

Упозорење метеоролога

Метеоролози су претходних дана упозоравали на нестабилно вријеме широм земље, уз могућност локалних пљускова, грмљавине и појаве града, посебно након дугог периода високих температура.

Према ранијој прогнози БХ Метео, данас послијеподне и током вечери у већем дијелу Босне и Херцеговине очекује се нестабилно вријеме уз локалне пљускове и грмљавину.

Метеоролози су упозорили да ће бити услова и за локално невријеме праћено градом, јаким вјетром те већом количином кише у кратком временском периоду.

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Нестабилности ће, како се наводи, бити израженије у сриједу, када се очекују пљускови и грмљавина широм земље, док ће понегдје доћи и до јачих временских непогода, а право освјежење стиже у ноћи са сриједе на четвртак, када се очекује продор хладнијег зрака са сјевера.

Тај продор доноси осјетан пад температура, које би могле бити ниже и за 10 до 15 степени у односу на претходне дане.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

невријеме

лед и град

Братунац

Зворник

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