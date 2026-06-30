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Kafa u trudnoći - da li je treba izbjegavati?

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 17:31

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crna kafa turska kafa vitamin B
Foto: Pexel/ Hatice Uyar

U trudnoći trudnice često istražuju šta je dobro da konzumiraju, a šta bi trebale izbjegavati. Zdravlje bebe stavljaju na prvo mjesto. Jedno od čestih pitanja jeste da li je tokom ovog perioda dozvoljeno konzumirti kafu.

Dobra vijest je da ne moraju potpuno eliminisati kofein, ali ključ je u umjerenosti i svjesnosti o tome gdje se sve kofein skriva.

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Prema smjernicama vodećih svjetskih zdravstvenih organizacija sigurna gornja granica unosa kofeina za trudnice je 200 miligrama dnevno.

Šta zapravo znači 200 mg kofeina? To je otprilike jedna velika šolja (oko 350 ml) filter kafe ili dvije šoljice (od po 150 ml) domaće kafe ili espressa.

Zašto je važno ograničiti kofein?

Tokom trudnoće, tijelo mnogo sporije razlaže kofein. On lako prolazi kroz placentu i stiže do bebe. Budući da bebin organizam još uvijek nema razvijene enzime za preradu kofeina, on se može zadržati u njenom sistemu znatno duže nego u majčinom.

Prekomjeran unos kofeina (iznad 200–300 mg dnevno) povezuje se s povećanim rizikom od niske porođajne težine i drugih komplikacija.

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Kada računate svoj dnevni unos, važno je znati da kafa nije jedini izvor kofeina. Mnoge trudnice nesvjesno prekorače limit jer ne računaju druge namirnice i pića, piše Klix.

Energetska pića često sadrže ogromne količine kofeina, ali i druge sastojke poput ginsenga, taurina i guarane, čiji utjecaj na trudnice nije dovoljno istražen. Najbolje ih je u potpunosti eliminisati.

Iako jedan red čokolade neće napraviti problem, ako u istom danu popijete dvije kafe i pojedete pola tamne čokolade, vrlo je vjerovatno da ćete preći granicu od 200 mg.

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Neki lijekovi za ublažavanje glavobolje ili prehlade (koji se kupuju bez recepta) sadrže kofein kako bi ubrzali djelovanje lijeka. Tokom trudnoće se uvijek posavjetujte s ljekarom prije uzimanja bilo kakvih medikamenata.

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trudnica

Kafa

zdravlje

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