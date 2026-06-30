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Direktor SZO upozorava: Još gore vremenske prilike tek dolaze

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 16:33

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Директор СЗО упозорава: Још горе временске прилике тек долазе
Foto: Envato/SKY-Stock

Ovih dana Evropu je zahvatio najnoviji toplotni talas. Direktor SZO za Evropu, Hans Kluge, upozorava da je ovo samo generalna proba, te da još gore vremenske prilike tek dolze.

- Ljeta koja su pred nama biće teža - rekao je Kluge i upozorio da se Evropa zagrijava više od dva puta brže od globalnog prosjeka.

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On je ukazao da toplotni talasi više nisu jednokratni događaji, već krize koje se ponavljaju i sve su češće i duže.

- Svako ljeto za koje ne uspijemo da se pripremimo biće ljeto koje ćemo plaćati životima - naglasio je Kluge.

On je rekao da je u Francuskoj broj poziva hitnoj pomoći u pojedinim gradovima skočio i do 50 odsto i da je u Londonu hitna pomoć zabilježila najveći broj poziva zbog situacija opasnih po život ikada u jednom danu.

Kluge je naglasio da prevencija funkcioniše i ukazao na uspjehe.

Kao primjer je naveo Barselonu, koja je proširila svoja klimatska skloništa i uključila biblioteke, gradske centre, parkove i apoteke.

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Kluge je pozvao da se ti napori pojačaju i upozorio da više od polovine evropskih zemalja još nema sveobuhvatan akcioni plan za vrućinu i zdravlje, prenosi Srna.

Španski sistem za praćenje smrtnosti već je procijenio da je u nekoliko dana toplotnog talasa bilo više od 300 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom.

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SZO

Rekordni toplotni talas

toplotni talas

vrućina

ljeto

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