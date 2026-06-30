Direktor SZO upozorava: Još gore vremenske prilike tek dolaze

Ovih dana Evropu je zahvatio najnoviji toplotni talas. Direktor SZO za Evropu, Hans Kluge, upozorava da je ovo samo generalna proba, te da još gore vremenske prilike tek dolze.

- Ljeta koja su pred nama biće teža - rekao je Kluge i upozorio da se Evropa zagrijava više od dva puta brže od globalnog prosjeka.

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On je ukazao da toplotni talasi više nisu jednokratni događaji, već krize koje se ponavljaju i sve su češće i duže.

- Svako ljeto za koje ne uspijemo da se pripremimo biće ljeto koje ćemo plaćati životima - naglasio je Kluge.

On je rekao da je u Francuskoj broj poziva hitnoj pomoći u pojedinim gradovima skočio i do 50 odsto i da je u Londonu hitna pomoć zabilježila najveći broj poziva zbog situacija opasnih po život ikada u jednom danu.

Kluge je naglasio da prevencija funkcioniše i ukazao na uspjehe.

Kao primjer je naveo Barselonu, koja je proširila svoja klimatska skloništa i uključila biblioteke, gradske centre, parkove i apoteke.

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Kluge je pozvao da se ti napori pojačaju i upozorio da više od polovine evropskih zemalja još nema sveobuhvatan akcioni plan za vrućinu i zdravlje, prenosi Srna.

Španski sistem za praćenje smrtnosti već je procijenio da je u nekoliko dana toplotnog talasa bilo više od 300 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom.