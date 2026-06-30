Zbog urušavanja zgrade uhapšeno pet osoba: Očevici opisali jeziv prizor

Nakon što se urušila petospratna zgrada u Atini, uhapšeno je pet osoba, javili su grčki mediji.

Velika akcija potrage i spasavanja u toku je u Atini nakon što se danas oko 13.30 časova urušila četvorospratna stambena zgrada u naselju Petralona, u Ulici Alkmenis 22.

"Vidio sam kako se cijela stambena zgrada urušila pred mojim očima kao kartonska kutija", rekao je očevidac.

Zgrada je imala sedam stanova, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine zbog mogućnosti da ima zatrpanih osoba.

Prema prvim informacijama, urušavanje se dogodilo tokom izvođenja radova na susjednoj zgradi.

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Privedeno je pet osoba, među kojima su vlasnik, izvođač radova i inženjer sa susjednog gradilišta.

Na mjestu događaja intervenišu jake snage Vatrogasne službe i Prve specijalne jedinice za katastrofe (E.M.A.K.) sa dva posebno obučena psa za potragu i spasavanje. Naređeno je i da susjedne jedinice E.M.A.K. budu u stanju pojačane pripravnosti kako bi pružile pomoć ukoliko bude potrebno.

(Telegraf.rs)