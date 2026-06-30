Logo

Zbog urušavanja zgrade uhapšeno pet osoba: Očevici opisali jeziv prizor

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 15:05

Komentari:

0
Спасиоци претражују рушевине зграде која се срушила у насељу Петралона у центру Атине, у уторак, 30. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Petros Giannakouris

Nakon što se urušila petospratna zgrada u Atini, uhapšeno je pet osoba, javili su grčki mediji.

Velika akcija potrage i spasavanja u toku je u Atini nakon što se danas oko 13.30 časova urušila četvorospratna stambena zgrada u naselju Petralona, u Ulici Alkmenis 22.

"Vidio sam kako se cijela stambena zgrada urušila pred mojim očima kao kartonska kutija", rekao je očevidac.

Zgrada je imala sedam stanova, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine zbog mogućnosti da ima zatrpanih osoba.

Prema prvim informacijama, urušavanje se dogodilo tokom izvođenja radova na susjednoj zgradi.

Грчка срушена зграда

Svijet

Grčka: Srušila se zgrada, četvoro završilo ispod ruševina

Privedeno je pet osoba, među kojima su vlasnik, izvođač radova i inženjer sa susjednog gradilišta.

Na mjestu događaja intervenišu jake snage Vatrogasne službe i Prve specijalne jedinice za katastrofe (E.M.A.K.) sa dva posebno obučena psa za potragu i spasavanje. Naređeno je i da susjedne jedinice E.M.A.K. budu u stanju pojačane pripravnosti kako bi pružile pomoć ukoliko bude potrebno.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

srušila se zgrada

Vatrogasci

spasavanje

hapšenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

зграда се срушила у грчкој четворо заробљено испод рушевина

Svijet

Grčka: Srušila se zgrada, četvoro završilo ispod ruševina

1 h

0
Јапанска валута јен

Svijet

Japanska valuta dosegnula najnižu vrijednost u zadnjih 40 godina

2 h

0
Колико зарађују возачи камиона који пристану кријумчарити за организоване криминалне групе

Svijet

Koliko zarađuju vozači kamiona koji pristanu krijumčariti za organizovane kriminalne grupe

2 h

0
порушене зграде у Венецуели 2026.

Svijet

Skoro 59.000 zgrada uništeno ili oštećeno u Venecueli

2 h

0

  • Najnovije

16

19

Gajbe Koka-Kole svud po putu: Nesvakidašnja nezgoda u BiH

16

18

U stanu bivše djevojke ubio njenog partnera: Nakon zločina poginuo u saobraćajnoj nesreći

16

14

Početak jula ovom znaku donosi priliku koja može promijeniti sve

16

12

Isplativije kupiti kosilicu: Cijene košenja trave izdivljale

16

07

Ženu u Mostaru napalo više osoba, uputili joj i prijetnje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima