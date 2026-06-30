Grčka: Srušila se zgrada, četvoro završilo ispod ruševina

Autor:ATV redakcija
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Najmanje četvoro ljudi blokirano je ispod ruševina nakon što se srušila trospratna stambena zgrada u području Petralona u grčkoj prijestonici Atini, saopšteno je iz vatrogasne jedinice.
U saopštenju se navodi da su na terenu vatrogasci i policajci, te da je u toku operacija spasavanja.
Za sada nije poznat uzrok rušenja zgrade, u kojoj se nalazi sedam stanova, prenosi Srna
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