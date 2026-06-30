Grčka: Srušila se zgrada, četvoro završilo ispod ruševina

Najmanje četvoro ljudi blokirano je ispod ruševina nakon što se srušila trospratna stambena zgrada u području Petralona u grčkoj prijestonici Atini, saopšteno je iz vatrogasne jedinice.

U saopštenju se navodi da su na terenu vatrogasci i policajci, te da je u toku operacija spasavanja.

Za sada nije poznat uzrok rušenja zgrade, u kojoj se nalazi sedam stanova, prenosi Srna