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Grčka: Srušila se zgrada, četvoro završilo ispod ruševina

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 14:54

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зграда се срушила у грчкој четворо заробљено испод рушевина
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Najmanje četvoro ljudi blokirano je ispod ruševina nakon što se srušila trospratna stambena zgrada u području Petralona u grčkoj prijestonici Atini, saopšteno je iz vatrogasne jedinice.

U saopštenju se navodi da su na terenu vatrogasci i policajci, te da je u toku operacija spasavanja.

Za sada nije poznat uzrok rušenja zgrade, u kojoj se nalazi sedam stanova, prenosi Srna

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Tagovi :

Grčka

srušena zgrada

Vatrogasci

saopštenje

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