Logo

Japanska valuta dosegnula najnižu vrijednost u zadnjih 40 godina

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 14:05

Komentari:

0
Јапанска валута јен
Foto: pexels/Ryutaro Tsukata

Japanski jen je u utorak pao na najniži nivo u odnosu na američki dolar u posljednjih 40 godina, što je stavilo tržišta u stanje pripravnosti zbog moguće hitne intervencije Tokija.

Pad se nastavlja uprkos rekordnim intervencijama i povećanjima kamatnih stopa koja nisu uspela da zaustave pad valute, izvještava Euronews .

Tokom azijskog trgovanja u utorak ujutru, jen je pao na oko 162,4 za dolar, što je najniži nivo od 1986. godine. Japanski ministar finansija Sacuki Katajama već je reagovao na situaciju, navodeći da je vlada spremna da preduzme „odgovarajuće“, pa čak i „odlučne“ mjere protiv prekomjernih fluktuacija deviznog kursa.

Dodala je da je sa Vašingtonom potvrđeno da takav korak ostaje opcija. Trgovci sada pažljivo prate svaki znak da Tokio prodaje američke dolare kako bi podržao jen, kao što je to učinio ovog proljeća.

Velika razlika u kamatnim stopama

U srži slabosti jena je velika razlika između japanskih i američkih kamatnih stopa. Iako je Banka Japana sredinom juna povećala svoju referentnu kamatnu stopu na 1%, što je najviši nivo od 1995. godine, japanski prinosi ostaju znatno niži od američkih.

јапан избори

Svijet

Vanredni izbori u Japanu: Nastavlja li Tokio ka potpunoj militarizaciji?

Desetogodišnje američke državne obveznice su nedavno ostvarile prinos od oko 4,5%, u poređenju sa oko 2,6% u Japanu. Razlika podstiče takozvanu „keri trgovinu“, u kojoj investitori jeftino pozajmljuju sredstva u jenima kako bi kupili imovinu sa višim prinosom na drugim mjestima, što vrši stalni pritisak na pad vrijednosti jena.

Pritisak je takođe dodatno povećan zbog jakog dolara. Američka valuta je privukla potražnju za sigurnim utočištima zbog tenzija oko sukoba u kojem je učestvovao Iran. Istovremeno, očekivanja da bi američke Federalne rezerve mogle da povećaju kamatne stope kasnije ove godine dodatno su proširila razliku u prinosima, dok je Banka Japana djelovala oprezno. Velika zavisnost Japana od uvoza energije, koju visoke cene nafte čine skupljom, takođe je doprinela potražnji za američkim dolarom.

Test za Tokio

Ponovna deprecijacija deviznog kursa predstavlja glavobolju za kreatore politike koji su već uložili značajne napore u rješavanje problema. Između aprila i maja, Japan je potrošio rekordnih 11,7 biliona jena (63,3 milijarde evra) na intervencije na deviznom tržištu, što je najveći takav napor ikada zabilježen, ali jen je nastavio da slabi.

Ni domaća politika nije pomogla situaciji, jer agenda premijera Sane Takaičija, usmjerena na veliku potrošnju i rast, izaziva sumnje u vezi sa fiskalnom disciplinom Japana.

Analitičari kažu da je neposredni rizik od nove intervencije visok, s obzirom na to da su spekulativne opklade protiv jena dostigle višegodišnje maksimume, a novi četrdesetogodišnji minimum obično pojačava političku zabrinutost u Tokiju.

Međutim, mnogi sumnjaju da bi kupovina valute preokrenula njen kurs na duži rok, jer osnovni diferencijal kamatnih stopa ostaje čvrsto protiv nje. Sljedeća odluka Banke Japana o monetarnoj politici, koja treba da bude doneta 31. jula, sada je u fokusu, a dalja povećanja kamatnih stopa se vide kao trajnije rješenje za zaustavljanje pada. Za sada, japanski jen ostaje ranjiv na sile nad kojima njegova centralna banka ima malo kontrole.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Japan

Tokio

jen

Komentari (0)

Pročitajte više

Велики скандал на СП: Америчка штафета била 12. у квалификацијама, па убачена у финале

Ostali sportovi

Veliki skandal na SP: Američka štafeta bila 12. u kvalifikacijama, pa ubačena u finale

9 mj

0
Трудна Токио! Глумица из хит серије објавила срећне вијести

Scena

Trudna Tokio! Glumica iz hit serije objavila srećne vijesti

9 mj

0
Стравични снимци из Токија: Огласиле се сирене

Svijet

Stravični snimci iz Tokija: Oglasile se sirene

11 mj

0
Двојица мушкарца упала у основну школу, повријеђено пет наставника

Svijet

Dvojica muškarca upala u osnovnu školu, povrijeđeno pet nastavnika

1 god

0

Više iz rubrike

Колико зарађују возачи камиона који пристану кријумчарити за организоване криминалне групе

Svijet

Koliko zarađuju vozači kamiona koji pristanu krijumčariti za organizovane kriminalne grupe

2 h

0
порушене зграде у Венецуели 2026.

Svijet

Skoro 59.000 zgrada uništeno ili oštećeno u Venecueli

2 h

0
Фотографија нестале Мие Ракић

Svijet

Nestala Mia Rakić (9) u Njemačkoj

3 h

0
Алис Вајдел, савезна предсједница и предсједница парламентарне групе Алтернативе за Њемачку (АфД), говори прије почетка састанка парламентарне групе у њемачком парламенту, Бундестагу, у згради Рајхстага у Берлину, Њемачка, у уторак, 19. маја 2026. године.

Svijet

Liderka AfD-a: Njemačka mora da vrati jeftinu energiju iz Rusije

4 h

0

  • Najnovije

16

19

Gajbe Koka-Kole svud po putu: Nesvakidašnja nezgoda u BiH

16

18

U stanu bivše djevojke ubio njenog partnera: Nakon zločina poginuo u saobraćajnoj nesreći

16

14

Početak jula ovom znaku donosi priliku koja može promijeniti sve

16

12

Isplativije kupiti kosilicu: Cijene košenja trave izdivljale

16

07

Ženu u Mostaru napalo više osoba, uputili joj i prijetnje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima