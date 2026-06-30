Skoro 59.000 zgrada uništeno ili oštećeno u Venecueli

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Najmanje 58.870 zgrada uništeno je ili oštećeno u zemljotresima u Venecueli, pokazali su podaci američke Nacionalne vazduhoplovne i svemirske administracije /Nasa/, nakon analiziranja satelitskih snimaka.
Iz Nase su naglasili da je procjena štete i dalje preliminarna, te da je zasnovana na vizuelnoj analizi promjena na površini.
TASS naglašava da podaci tek treba da budu potvrđeni posjetama ugroženim područjima.
Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodili su se u Venecueli u srijedu, 24. juna. Prema najnovijim podacima, u zemljotresima je poginulo 1.719 ljudi, prenosi Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
5 h0
Svijet
18 h0
Svijet
19 h0
Svijet
1 d0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
16
19
16
18
16
14
16
12
16
07
Trenutno na programu