Skoro 59.000 zgrada uništeno ili oštećeno u Venecueli

Najmanje 58.870 zgrada uništeno je ili oštećeno u zemljotresima u Venecueli, pokazali su podaci američke Nacionalne vazduhoplovne i svemirske administracije /Nasa/, nakon analiziranja satelitskih snimaka.

Iz Nase su naglasili da je procjena štete i dalje preliminarna, te da je zasnovana na vizuelnoj analizi promjena na površini.

TASS naglašava da podaci tek treba da budu potvrđeni posjetama ugroženim područjima.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodili su se u Venecueli u srijedu, 24. juna. Prema najnovijim podacima, u zemljotresima je poginulo 1.719 ljudi, prenosi Srna