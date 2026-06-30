Ljeta će biti još teža: Objavljeni alarmantni podaci s kojima se Evropa suočava zbog toplotnog udara

Toplotni talasi i nesanica prave ozbiljne probleme stanovnicima širom Evrope, zbog čega je SZO izdala upozorenje da su zdravstvene službe suočene sa istorijskim opterećenjem.

Kako navode u svom izvještaju, prijavljeno je na stotine smrtnih slučajeva, dok službe hitne pomoći jedva stižu da odgovore na pozive. Stručnjaci upozoravaju da ljetne vrućine više nisu prolazni fenomen, već smrtonosna kriza za koju se kontinent mora hitno sistemski pripremiti.

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U Francuskoj su pozivi hitnoj medicinskoj pomoći porasli i do 50 odsto u nekim gradovima, pokazao je izvještaj. U Londonu je prošle sedmice zabilježen najveći broj poziva hitnim službama zbog slučajeva opasnih po život koji je hitna pomoć ikada zabilježila u jednom danu.

Španski sistem za praćenje smrtnosti već je procijenio više od 300 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u samo nekoliko dana. Italija je prijavila pet smrtnih slučajeva u 24 časa.

Francuska vrućine

„Evropa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplotni talasi više nisu jednokratni, neobični događaji. To su ponavljajuće krize, sve češće, jače i duže traju. Svako ljeto za koje se ne uspijemo pripremiti platićemo životima“, naveli su iz Svjetske zdravstvene organizacije.

Procjene pokazuju da bi smrtni slučajevi povezani s vrućinom u Evropi 2023. godine bili oko 80 odsto veći bez mjera prilagođavanja koje su već na snazi. Za ljude starije od 80 godina, smrtni slučajevi su mogli biti dvostruko veći.

Akcioni planovi za zdravlje usljed vrućine, rana upozorenja, rashladni prostori, pružanje pomoći ranjivim osobama su mjere koje spasavaju živote upravo sada.

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„Ako nemate klima-uređaj, a većina ljudi u sjevernoj Evropi ga nema, savjet je praktičan i pristupačan: Držite roletne i zavjese zatvorene tokom dana kako biste spriječili ulazak toplote. Otvorite prozore noću kada temperature padnu. Pijte vodu prije nego što osjetite žeđ, izbjegavajući slatka, alkoholna ili kofeinska pića. Izbjegavajte podnevno sunce i provjerite starije komšije i rodbinu. Telefonski poziv ne košta ništa, a može spasiti život. Oko 60 odsto prijema u bolnicu nakon hitnih posjeta tokom ovog toplotnog talasa uključivalo je osobe starije od 75 godina. Mnogi od tih prijema mogli su se spriječiti“, savjetuju iz SZO.

Nekoliko zemalja i gradova pokazalo je kako izgleda pripremljenost.

Naime, Barselona je ovog ljeta proširila svoju mrežu klimatskih skloništa na više od 500 prostora – biblioteke, građanske centre, parkove, apoteke. Pariz je aktivirao svoj registar za provjeru socijalne pomoći za starije i ranjive stanovnike i ograničio prodaju alkohola u javnim objektima kako bi smanjio pritisak na hitne službe. Italija je uvela ograničenja rada na otvorenom tokom najtoplijih časova u nekim regijama.

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„Ovaj toplotni talas je generalna proba. Ljeta koja dolaze biće teža. Više od polovine evropskih zemalja još uvijek nema sveobuhvatan akcioni plan za zaštitu zdravlja usljed vrućine. To se mora promijeniti – a nedavno ažurirane smjernice SZO Evropa daju svakoj zemlji, regiji i gradu alate za djelovanje odmah“, zaključili su iz SZO.

Regionalna kancelarija SZO za Evropu najavila je da će u ponedjeljak, 6. jula, okupiti nacionalne kontakte zadužene za hitne situacije, životnu sredinu i klimatske promjene iz svih država evropske regije. Tema sastanka biće spremnost Evrope za naredne toplotne talase, prenosi Kliks.