Imaju jednu naviku: Temperatura 45 stepeni, ali Špancima nije vruće

Iako temperature u pojedinim dijelovima zemlje idu i do 45 stepeni, Španci nemaju problem sa vrućinom jer svaki dan u isto vrijeme rade jednu stvar.

Dok se veliki dio Evrope bori s ljetnim vrućinama i sve češće uključuje klima-uređaje, u Španiji se mnogi i dalje oslanjaju na jednostavan metod koji ne troši električnu energiju.

Banja Luka Najavljeno: Hiljadama Banjalučana voda stiže pred početak kampanje

Riječ je o svakodnevnoj navici koju stanovnici primjenjuju čim sunce počne jače grijati, a tvrde da upravo zahvaljujući njoj uspijevaju zadržati ugodniju temperaturu u domu.

Ljetne temperature u Španiji najčešće se kreću između 28 i 35, dok u centralnim i južnim dijelovima zemlje nerijetko dostignu i 45 stepeni Celzijusa.

Uprkos tome, prema istraživanju stručnjaka za nekretnine Idealista, klima-uređaj ima samo 41 odsto španskih domaćinstava. Zbog toga se mnogi oslanjaju na provjerene tradicionalne načine rashlađivanja doma tokom toplotnih talasa.

Blekaut metod

Jedna od najpoznatijih tehnika naziva se metoda ‘potpunog zatvaranja‘ ili ‘blekaut metod‘, piše "Dnevno.hr".

Njen cilj je da se spriječi ulazak toplote u kuću tokom najtoplijeg dijela dana. Španci zato između 8 i 9 sati ujutro, ili odmah nakon buđenja, spuštaju vanjske roletne i zatvaraju grilje kako bi blokirali sunčeve zrake. Prozore ponovo otvaraju tek naveče, kad vanjska temperatura počne padati.

Budući da većina španskih kuća ima vanjske grilje koje gotovo potpuno zaustavljaju sunčevu svjetlost, stručnjaci ističu da se sličan učinak može postići i u drugim zemljama zatvaranjem roleta ili zavjesa tokom najtoplijeg dijela dana.

Svijet U Bjelorusiji oboren rekord svih vremena: Temperatura vazduha premašila 40 stepeni

Stručnjaci portala "Spejnvajs" preporučuju da roletne, grilje i zavjese ostanu zatvorene dok je sunce najjače, dok se prozori otvaraju tokom noći i rano ujutro kako bi se prostor prirodno rashladio.

Isto savjetuju i brojni korisnici Redita, koji tvrde da je riječ o najčešćem načinu rashlađivanja domova u Španiji. Jedan korisnik opisao je svoju rutinu:

"Otvorite prozore ujutro do otprilike 11 sati. Zatim spustite roletne tako da gotovo nimalo svjetlosti ne ulazi u kuću. Naveče ih ponovo otvorite".

Za vrijeme sieste ne izlazite

Drugi korisnik objasnio je zašto ovaj metod daje dobre rezultate. Ako je kuća ujutro još uvijek svježa, zatvaranjem prozora i roletna zadržava se hladniji vazduh u unutrašnjosti, a toplota teže prodire izvana.

"U osnovi, funkcioniše poput vrata frižidera. Ako se kuća tokom poslijepodneva ipak zagrije, ali je i dalje hladnija od spoljašnjeg vazduha, držite je zatvorenom. Prozore otvorite tek kada spoljašnja temperatura bude jednaka ili niža od temperature u kući. Tako ćete, osim rashlađivanja, stvoriti propuh i ugodniji osjećaj svježine", napisao je.

Jedan korisnik podsjetio je i na važnost izbjegavanja boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.

Svijet Broj žrtava raste: Više od 1.700 poginulih u Venecueli

"Ne izlazite iz kuće ako ne morate za vrijeme sieste (između 14 i 17 sati). Ako ste mislili da smo mi Španci lijeni, to je zato što nikada niste proveli ljeto u mom selu. Tada su temperature najviše i lako možete doživjeti toplotni udar", upozorio je.

Osim metoda potpunog zatvaranja doma, tokom velikih vrućina mnogi koriste i druge jednostavne trikove, poput vješanja mokre plahte ispred otvorenog prozora kako bi se dodatno snizila temperatura u prostoriji.