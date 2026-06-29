Ženu ujeo poskok, snimljena borba za život

Jedna žena u Albaniji snimala je i prenosila uživo svoju borbu za život nakon što ju je, tokom posjete ovoj zemlji, ujeo poskok - najotrovnija zmija na našim područjima.

Ejmi, koja već tri i po godine živi na Novom Zelandu, kaže da se incident dogodio 21. juna oko 10,19 časova, dok je trčala planinskom stazom u blizini Valbone.

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Odmah nakon ujeda snimila je zmiju kako bi kasnije mogla da bude identifikovana, zatim je sjela na stazu i pozvala broj hitne službe 112. Zbog nepristupačnog terena i problema sa komunikacijom, spasioci u početku nisu mogli da utvrde njenu tačnu lokaciju.

Ejmi je potom pozvala svog oca u Australiji, koji ju je zamolio da pošalje svoju lokaciju putem aplikacije "Vat3Vords" kako bi nadležni lakše mogli da je pronađu, prenosi "Telegrafi".

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Takođe je kontaktirala vlasnika jednog pansiona u Skadru, koji je preko aplikacije Vocap stupio u kontakt sa lokalnim vlastima i organizovao slanje vozila hitne pomoći u to područje.

Dok je čekala pomoć, turistkinja kaže da je u početku greškom improvizovala podvez od svoje odjeće, ali ga je kasnije uklonila i postavila kompresivni zavoj preko mjesta ujeda, ostajući pritom potpuno mirna u skladu sa uputstvima koja je dobila.

Priznaje da ju je najviše plašila činjenica da ju je ujela najotrovnija zmija u Albaniji. Ipak, ono što je najviše dirnulo njene pratioce na društvenim mrežama jeste način na koji se nosila sa cijelom situacijom.

Uprkos bolovima, strahu i neizvjesnosti, Ejmi je nastavila da snima sebe, bilježeći svaki trenutak, pa čak i zbijajući šale kako bi ostala smirena.

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U svojoj poruci naglašava da je signal mobilnog telefona bio presudan i da je bez njega ovaj događaj mogao da ima potpuno drugačiji ishod. Zato apeluje na sve turiste koji istražuju udaljena planinska područja da sa sobom nose uređaje za hitne slučajeve, poput inRič uređaja ili ličnog radio-fara za lociranje (PLB), da preuzmu aplikacije za deljenje lokacije kao što je Vat3Vords, kao i da uvijek imaju odgovarajući komplet prve pomoći.

Na kraju, Ejmi zahvaljuje svima koji su joj pritekli u pomoć, ističući da su brza reakcija lokalnog stanovništva i nadležnih službi omogućile njeno spasavanje. Na sreću, danas je van životne opasnosti i ovo traumatično iskustvo pretvorila je u poruku nade – da ni u najtežim trenucima čovjek nikada ne smije da izgubi vjeru i nadu.