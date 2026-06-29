Neko je zaboravio bager, stoji parkiran dvije godine

Nesvakidašnja situacija iz Pule popunila je medijske stupce ovih dana. Naime, kako tvrde građani, neko je zaboravio na bager koji stoji parkiran dvije godine na jednom mjestu.

Čitalac portala "Istarski.hr" rekao je za lokalne medije da ovaj problem već duže vrijeme muči stanare u Japodskoj ulici.

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Uz ulicu kod zgrade na adresi Japodska 14D već više od dvije godine stoji parkiran bager, dok komunalni redari, tvrdi čitalac, istovremeno ostavljaju upozorenja vlasnicima putničkih automobila parkiranih na istoj površini.

"Uz bager komunalna služba stavlja obavještenja za nelegalni parking, ali bager ne diraju", napisao je čitalac uz fotografije koje je dostavio pomenutom portalu.

Prema njegovim riječima, radna mašina se godinama nije pomjerila sa iste lokacije.

Na fotografijama je vidljiv veliki bager parkiran uz ivicu puta, bez ikakvih naznaka da se na toj lokaciji izvode građevinski radovi.

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Ako se bager zaista nalazi na javnoj površini kojom upravlja Grad Pula i za njegovo držanje ne postoji odgovarajuće odobrenje, postavlja se pitanje zašto se prema njemu ne postupa jednako kao prema ostalim vozilima.

Naime, prema Odluci o komunalnom redu Grada Pule, komunalni redari kontrolišu korištenje javnih površina te mogu narediti uklanjanje predmeta i vozila koji se na njima nalaze protivno propisima.

Odluka se odnosi i na vozila u širem smislu, uključujući radne mašine, ako se nalaze na javnim površinama protivno propisanim uslovima.

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U slučaju napuštenih ili nepropisno ostavljenih vozila komunalna služba može pokrenuti upravni postupak kojim se vlasniku nalaže uklanjanje, a ako se nalog ne izvrši, moguće je i prisilno uklanjanje o trošku vlasnika.