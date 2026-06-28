Slabiji zemljotres pogodio Zadar

Prema prvim podacima EMSC-a, potres magnitude 2,4 zabilježen je u 11.25 sati. Epicentar je bio oko 14 kilometara istočno-sjeveroistočno od Zadra i 110 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Splita.

EMSC je ranije objavio automatsku dojavu prema kojoj se potres osjetio u Hrvatskoj te naglasio da je riječ o detekciji temeljenoj na dojavama građana.

Više informacija očekuje se nakon službene obrade podataka.

Na stranici EMSC-a javili su se i građani iz Zadra i okolnih područja koji tvrde da su osjetili podrhtavanje. "Dva udara zaredom", napisao je jedan korisnik, dok su drugi naveli: "Začulo se kao grmljavina", "lagano sve zatreslo", "Kao eksplozija", "Zatreslo se sve".