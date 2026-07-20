Zvornik nastavlja ulaganja u zapošljavanje i razvoj preduzetništva

U Zvorniku se nastavlja kontinuitet ulaganja u razvoj preduzetništva i zapošljavanje. Godinama se iz sredstava grada ulaže u projekte samozapošljavanja i zapošljavanja- Ovogodišnji konkurs prošlo je 20 preduzetnika.

"Vrijednost tog projekta je negdje oko 700.000 KM i po tom projektu, odnosno konkursu koji je završen, grad Zvornik će dobiti 20 novih preduzetničkih radnji , to je znači projekat samozapošljavanje, pored toga više od 50 ljudi će dobiti mogućnost da se zaposli s obzirom da su zvornički privrednici i preduzetnici po našem konkursu iskazali potrebu za zapošljavanjem ljudi", kaže Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.

Postupak dodjele sredstava proveden u skladu sa opredjeljenjem Grada da kontinuirano podržava otvaranje novih radnih mjesta, razvoj preduzetništva i jačanje lokalne privrede.

"Od toga je 468.000 KM namijenjeno za zapošljavanje 53 lica kod 32 poslodavca, za samozapošljavanje 20 nezaposlenih kroz pokretanje preduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili kroz osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću u kome se zasniva radni odnos odobreno je 140.000 KM dok je za stručno osposobljavanje četiri nezaposlena lica u dvije obrazovne ustanove odobreno 72.000 KM", kaže Biljana Milić, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u GU Zvornik

Program podsticaja za zapošljavanje, samozapošljavanje i stručno osposobljavanje Grad Zvornik realizuje već niz godina s ciljem smanjenja nezaposlenosti, podrške razvoju preduzetništva i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta. Kroz ovaj vid podrške do sada su brojni poslodavci proširili svoje kapacitete, a veliki broj građana dobio je priliku za zaposlenje, sticanje radnog iskustva ili pokretanje sopstvenog posla.