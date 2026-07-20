Novi Trampov predsjednički avion biće spreman za mjesec dana

Autor:ATV redakcija
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Putnički avion koji je Americi donirao Katar da bi služio kao predsjednički avion dobiće nadogradnje i poboljšanja za oko mjesec dana, rekla je portparol Bijele kuće Karolin Livit.
"Novi `Er fors van` je savršeno bezbjedan za predsjednikova putovanja, ali će na jesen dobiti dodatne nadogradnje i poboljšanja, za koja će biti potrebno otprilike mjesec dana. Za to vrijeme predsednik će letjeti u starom `Er fors van`", navela je Livitova u saopštenju.
Američki predsjednik Donald Tramp nedavno je putovao na samit NATO saveza u Turskoj starim predsjedničkim avionom iako je ranije koristio avion koji je donirao Katar na letu unutar SAD, prenosi Srna.
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