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Ukrajinci u problemu? Rusi imaju taktiku

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 18:33

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Украјинци у проблему? Руси имају тактику
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Rusija je tokom vikenda izvela jedan od najvećih napada balističkim projektilima do sada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istakao je da su Kijev i oblast oko glavnog grada bili glavne mete.

"Taj napad pripreman je nekoliko dana, uz gomilanje zaliha projektila. Prijetnja, naravno, i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija polaže nade u balističke projektile i upravo zbog njih ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje vjeruje u svoju borbu. Veoma je važno da naši partneri razumiju šta se dešava i da su projektili za protivvazdušnu odbranu neophodni za zaštitu života bukvalno svakog dana", rekao je Zelenski i naglasio da je važno ubrzati sve procese sa evropskim partnerima i Sjedinjenim Američkim Državama.

Da Rusija u posljednje vrijeme izvodi sve više masovnih udara u kojima koristi velike količine balističkih projektila pokazuje analiza portala "Militarnyi", zasnovana na zvaničnim izvještajima ukrajinskih vojnih službi.

Prema toj analizi, Rusija je u prvih 19 dana jula iskoristila dvije trećine planirane godišnje proizvodnje projektila 3M22 Zircon, dok je broj upotrebljenih balističkih projektila premašio njihovu ukupnu mjesečnu proizvodnju.

Intenzivna upotreba nagomilanih zaliha mogla bi da ukazuje na rusku namjeru da iskoristi ograničene zalihe protivraketne odbrane ukrajinskih oružanih snaga i nanese maksimalnu štetu tokom masovnih napada. Istovremeno, ovakav tempo upotrebe postepeno smanjuje ruske raketne zalihe koje odbrambena industrija ne može blagovremeno u potpunosti da obnovi, navodi Dmitro Šumljanski sa portala "Militarnyi".

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