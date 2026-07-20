Bolest ili zločin? Počelo suđenje majci optuženoj za ubistvo svoje troje djece

Kada je Patrik Klensi 24. januara 2023. godine napustio svoj dom u Daksberiju, u američkoj saveznoj državi Masačusets, nije mogao ni da zamisli da će mu kratak odlazak po hranu i lijek za ćerku zauvijek promijeniti život.

Kada se vratio u kuću u ulici Samer strit, u kojoj je živio sa suprugom Lindzi i njihovo troje djece, kuća je bila neobično tiha, što će kasnije reći policiji.

Tražeći porodicu, Patrik je pokušao da uđe u spavaću sobu, ali su vrata bila zaključana, naveo je. Kada je konačno ušao, vidio je krv u sobi i otvoren prozor na drugom spratu.

Istrčao je napolje, gdje je ispod prozora pronašao Lindzi kako leži na zemlji. Imala je povrede na zglobovima i vratu.

U panici je pozvao broj 911

„Šta si uradila?“ upitao je Patrik svoju suprugu, što će kasnije, tokom suđenja, prenijeti pomoćnica tužioca okruga Plimut.

„Pokušala sam da se ubijem“, odgovorila mu je Lindzi.

„Gdje su djeca?“ pitao je Patrik.

„U podrumu“, odgovorila je.

Nekoliko trenutaka kasnije, Patrik Klensi se, kako je tužilac Dženifer Sprag rekla, „mogao čuti kako vrišti od agonije i šoka kada je pronašao svoju djecu“.

Policajci su pronašli Koru (5), Dosona (3) i osmomjesečnog Kalana bez svijesti. Bilo je očigledno da je svako od njih zadavljen, svjedočili su kasnije policajci u pisanim izjavama pod zakletvom.

Djeca su prebačena u obližnje bolnice, gdje su sva troje kasnije proglašena mrtvima.

Lindzi Klensi, koja je nakon pokušaja samoubistva ostala paralizovana zbog zadobijenih povreda, optužena je za tri tačke optužnice za ubistvo i davljenje svoje djece.

Njeno suđenje počinje u ponedjeljak

Klensi (35), bivša medicinska sestra na odjeljenju za porođaje u jednoj od najpoznatijih bolnica u Bostonu, izjasnila se da nije kriva. Trenutno se nalazi u državnoj bolnici Tjuksberi u Masačusetsu.

Njen advokat Kevin Redington rekao je tokom sudskih ročišta, posljednji put u junu, da je ona zaista ubila svoju djecu, ali da ne bi trebalo da bude krivično odgovorna za ubistvo.

Iako za ovakvu odbranu postoje određeni presedani, stručnjaci su za Si-En-En rekli da će se odbrana Lindzi Klensi suočiti sa veoma teškim zadatkom.

Poziv hitnoj pomoći i svjedočenja stručnjaka mogli bi biti ključni

Klensi (35) se dugo borila sa depresijom, a čak je dobrovoljno bila primljena u lokalnu psihijatrijsku bolnicu manje od mjesec dana prije smrti svoje djece, rekao je njen advokat Redington.

Ljekari su joj mijenjali terapiju i uključivali i isključivali lijekove za liječenje depresije, što je, prema tvrdnjama njenog advokata, pogoršalo njeno stanje.

„Naše društvo užasno loše postupa u liječenju žena koje pate od postporođajne depresije ili čak postporođajne psihoze“, rekao je Redington tokom ročišta 2023. godine. „Ovo je situacija koja je očigledno bila posljedica mentalne bolesti.“

Tokom pripremnih ročišta, Redington je najavio da će pokušati da dokaže da Klensi ne bi trebalo da bude smatrana „krivično odgovornom“ za smrt svoje djece jer je bila u stanju ekstremnog psihičkog poremećaja.

Redington i tužilaštvo su se u junu sporili oko toga koji dokazi stručnjaka mogu biti predstavljeni ukoliko odbrana bude koristila argument koji je poznat kao „odbrana neuračunljivošću“.

Prema tvrdnjama advokata, porota bi trebalo da čuje zbog čega su Patrik i Lindzi Klensi tražili pomoć ljekara zbog depresije i života koji je, kako je rekao, bio „strašna patnja zbog lijekova“.

Tužioci su se usprotivili i naveli da će možda angažovati sopstvene stručnjake koji će svjedočiti o pitanju krivične odgovornosti.

Prije početka suđenja, tužilaštvo je podnijelo zahtjev da se kao dokaz uvrsti audio-snimak poziva hitnoj pomoći koji je Patrik Klensi uputio nakon što se vratio kući i pronašao porodicu.

Tužioci tvrde da opis načina na koji je pronašao djecu i načina na koji ih je Lindzi zadavila predstavlja dokaz „namjernog planiranja, izuzetne brutalnosti ili okrutnosti, kao i njenog psihičkog stanja u trenutku zločina“.

Sudija Vilijam F. Salivan odlučio je da će porota čuti snimak poziva i obići nekadašnji dom porodice Klensi, prenio je Si-En-En-ov partner VCVB.

Si-En-En je kontaktirao Redingtona i tužioce za komentar.

Ukoliko porota zaključi da Klensi nije krivično odgovorna za smrt svoje djece, sud bi najvjerovatnije pokrenuo postupak njenog smještanja u državnu psihijatrijsku ustanovu.

„Mislim da i dalje postoji percepcija da je odbrana neuračunljivošću neka vrsta karte za izlazak iz zatvora koju advokati samo izvuku kada im zatreba“, rekla je Džoni Džonston, istražiteljka i forenzički psihijatar koja obavlja psihološke procjene počinilaca krivičnih djela.

„To je prilično rijetka odbrana – a još rjeđe uspije.“

„Teška uzvodna borba“ za odbranu

Većina ljudi kojima je dijagnostikovana mentalna bolest poput bipolarnog poremećaja ili šizofrenije nikada neće počiniti nasilan zločin, što znači da advokati koji koriste odbranu neuračunljivošću, pozivajući se na stanja poput postporođajne psihoze, često imaju „težak put pred sobom“, rekla je Džonston.

„Morate u suštini da ubijedite porotu da ste bili toliko narušenog stanja i da je vaše razmišljanje bilo toliko iskrivljeno da zaista niste mogli da shvatite da je ono što radite pogrešno – čak i ako ste znali da je ubistvo pogrešno – a to je veoma, veoma teško“, rekla je ona.

U januaru su Lindzi Klensi i njen suprug podnijeli odvojene tužbe protiv zdravstvenih radnika koji su bili zaduženi za njeno liječenje u mjesecima koji su prethodili ubistvima.

U tužbi Lindzi Klensi se navodi da je njeno mentalno zdravlje počelo naglo da se pogoršava nakon rođenja trećeg djeteta, zbog čega je potražila psihijatrijsku pomoć, uključujući i ambulantno liječenje zbog dugotrajne nesanice i depresije.

U tužbi se navodi da njeni ljekari nisu pravilno dijagnostikovali i liječili njeno stanje. Umjesto toga, kako se tvrdi, tokom četiri mjeseca su joj više puta mijenjali psihijatrijsku terapiju.

Zbog toga ona sada, kako stoji u tužbi, „mora da živi sa doživotnim fizičkim invaliditetom, psihološkom traumom i nepodnošljivom tugom zbog toga što se svakog dana budi znajući da je ubila svoju djecu – što je sve moglo biti spriječeno da su joj tuženi pružili odgovarajuću medicinsku pomoć“.

Svi zdravstveni radnici odbili su da komentarišu slučaj za Si-En-En zbog sudskog postupka koji je u toku.

Čini se da i Patrik Klensi dijeli sličan stav kao njegova supruga i njen advokat.

„Nisam bio oženjen čudovištem“, rekao je u intervjuu 2024. godine nakon smrti svoje djece. „Bio sam oženjen osobom koja se razboljela", prenosi Si En En