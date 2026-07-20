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Broj žrtava ebole porastao na 930

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 16:29

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Здравствени радник стоји у центру за лијечење обољелих од еболе у Бунији, у Конгу, у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Prosper Heri Ngorora

Broj smrtnih slučajeva u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na najmanje 930, nakon što je potvrđeno 37 novih smrtnih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Više desetina medicinskih radnika umrlo je od opasnog virusa od kada je 15. maja proglašena epidemija u istočnom dijelu zemlje, prenio je AP.

Za epidemiju je odgovoran soj bundibugio, protiv kojeg ne postoji odobrena vakcina niti tretman.

Vlasti su zabilježile najmanje 12 napada na zdravstvene ustanove, koje su na meti lokalnog stanovništva usljed širenja skepticizma i glasina.

Mnogi zdravstveni radnici u međuvremenu su napustili svoje poslove jer im nije plaćeno za prethodni rad.

Ebola je veoma zarazna i može da se prenese na ljude sa divljih životinja. U ljudskoj populaciji širi se kontaktom sa tjelesnim tečnostima, kao i sa kontaminiranim površinama i materijalima poput posteljine i odjeće. Bolest je rijetka, ali teška i često fatalna, prenosi Srna

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Ebola virus

DR Kongo

zaraza

preminuli

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