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Cijene nafte miruju oko najvišeg nivoa u posljednjih pet sedmica

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 07:10

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte zadržale su se blizu najviših nivoa u posljednjih pet sedmica, dok investitori procjenjuju rizike po snabdijevanje izazvane sukobima na Bliskom istoku i istovremeno prate nova diplomatska nastojanja u cilju smirivanja situacije.

Nakon što su obje referentne vrste tokom dana oscilovale između rasta i pada, cijena sjevernomorske nafte Brent stabilizovala se na oko 88 dolara po barelu, dok se američka sirova nafta WTI kretala oko 82,5 dolara za barel, prenio je Trejding ekonomiks.

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Rast cijena uslijedio je nakon odluke jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Iran, da zabrane pomorski saobraćaj iz Saudijske Arabije, što je pojačalo zabrinutost za isporuke energenata preko Crvenog mora.

Istovremeno, nedavni napadi na tankere i energetska postrojenja u Kuvajtu dodatno su povećali strahovanja od poremećaja u snabdijevanju.

S druge strane, dio negativnog uticaja na tržište ublažile su informacije da su međunarodni posrednici predložili desetodnevni prekid neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana kako bi se obnovio krhki privremeni mirovni sporazum.

Iran je potvrdio da je primio diplomatske predloge usmjerene na smirivanje sukoba.

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Ipak, plovidba kroz Ormuski moreuz i dalje je ozbiljno otežana nakon novih napada na komercijalne brodove, što održava bojazan za bezbijednost jednog od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte.

Dodatnu neizvjesnost na tržištu izazvali su i novi napadi dronovima na terminal Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC) na ruskoj obali Crnog mora, zbog kojih je ponovo obustavljen utovar nafte za izvoz.

(Tanjug)

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Tagovi :

Nafta

Ormuski moreuz

Iran

Barel nafte

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