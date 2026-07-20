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Novi britanski premijer odmah pozvao Trampa: Poznato o čemu su razgovarali

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 22:11

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Нови британски премијер Енди Бернам разговара са особљем и медијима у Даунинг стриту 10 у Лондону, понедељак, 20. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Novi britanski premijer Endi Bernam, koji je u ponedjeljak preuzeo dužnost, poručio je predsjedniku SAD Donaldu Trampu tokom njihovog prvog telefonskog razgovora da je posvećen "odbrani i bezbjednosti", saopštio je Dauning strit.

Novi lider laburista "ponovo je potvrdio svoju posvećenost odbrani i bezbednosti i istakao da je briga o bezbjednosti Ujedinjenog Kraljevstva i njegovih saveznika njegov glavni prioritet", navodi se u saopštenju Barnhamovog kabineta u ponedjeljak.

Britanski premijer uvjerio je Trampa da će London pomoći u bezbjednom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, navodi se u sažetku razgovora.

"Predsjednik je zatim izvijestio o situaciji na Bliskom istoku, a premijer je istakao posvećenost Ujedinjenog Kraljevstva obezbjeđivanju slobodnog prolaska brodova kroz Ormuski moreuz kako bi se podržali globalni lanci snabdijevanja i smanjili troškovi za kompanije i porodice širom zemlje", rekao je portparol Dauning strita o razgovoru koji je održan ubrzo nakon što je Bernam postao premijer.

Poziv Trampu da posjeti Mančester

Endi Bernam, bivši gradonačelnik šireg područja Mančestera, takođe je pozvao Donalda Trampa da posjeti taj grad na sjeverozapadu Engleske.

Američki predsjednik je više puta kritikovao saveznike sa druge strane Atlantika zbog toga što, prema njegovim tvrdnjama, ne ulažu dovoljno u odbranu, preteći da će napustiti zajednički odbrambeni savez NATO.

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