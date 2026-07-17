Endi Bernam izabran za novog lidera vladajuće Laburističke partije

Autor:ATV redakcija
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Britanski političar Endi Bernam izabran je za novog lidera vladajuće Laburističke partije, javlja Rojters.
On će na toj funkciji zamijeniti Kira Starmera i postaće novi premijer Velike Britanije.
Bernam će zvanično postati premijer u ponedjeljak, 20. jula, prenosi Srna.
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