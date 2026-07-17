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Endi Bernam izabran za novog lidera vladajuće Laburističke partije

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 13:27

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Британски политичар Енди Бернам изабран је за новог лидера владајуће Лабуристичке партије, јавља Ројтерс. Он ће на тој функцији замијенити Кира Стармера и постаће нови премијер Велике Британије. Бернам ће званично постати премијер у понедјељак, 20. јула.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alberto Pezzali

Britanski političar Endi Bernam izabran je za novog lidera vladajuće Laburističke partije, javlja Rojters.

On će na toj funkciji zamijeniti Kira Starmera i postaće novi premijer Velike Britanije.

Bernam će zvanično postati premijer u ponedjeljak, 20. jula, prenosi Srna.

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Endi Bernam

Laburistička partija

Velika Britanija

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