Endi Bernam izabran za novog lidera vladajuće Laburističke partije

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Britanski političar Endi Bernam izabran je za novog lidera vladajuće Laburističke partije, javlja Rojters.

On će na toj funkciji zamijeniti Kira Starmera i postaće novi premijer Velike Britanije. Bernam će zvanično postati premijer u ponedjeljak, 20. jula, prenosi Srna.

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