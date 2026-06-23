Kada i kako će se birati novi premijer Velike Britanije?

Ser Kir Starmer podnio je ostavku, zbog čega će biće održani izbori za novog lidera Laburističke partije i britanskog premijera.

Endi Barnam, koji je postao poslanik 19. juna nakon pobjede na dopunskim izborima u Makerfildu, trenutno djeluje kao favorit da bude izabran za lidera bez protivkandidata.

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Ključni datumi i kako funkcioniše izbor lidera Laburista

Upravni organ Laburističke partije još nije zvanično potvrdio raspored.

Međutim, Kir Starmerje rekao da bi volio da kandidature budu otvorene 9. jula, dan nakon samita NATO, kojem će po svemu sudeći prisustvovati.

Svaki poslanik Laburističke partije koji želi da se nađe na konačnom glasačkom listiću moraće da dobije podršku najmanje 20 odsto laburističkih poslanika, što trenutno iznosi 81 poslanika (uključujući i samog kandidata).

Kandidate takođe moraju nominovati najmanje 5 odsto lokalnih partijskih organizacija ili najmanje tri "pridružena" tijela, od kojih dva moraju biti sindikati, a ta tijela moraju predstavljati najmanje 5 odsto ukupnog broja članova pridruženih organizacija.

Pridružene organizacije Laburističke partije čini 11 velikih sindikata, njihova sestrinska Kooperativna partija i više od 20 socijalističkih udruženja.

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Kada se završavaju kandidature?

Upravni organ Laburista, Nacionalni izvršni komitet (NEC), saopštio je da će uskoro dogovoriti raspored izbora novog lidera.

Skaj Njuz saznaje da bi to moglo da bude 16. jula, kada parlament počinje ljetnu pauzu.

Ko može da glasa?

Nakon zatvaranja kandidatura, svi članovi Laburističke partije koji su neprekidno članovi najmanje šest mjeseci pre objavljivanja rasporeda izbora imaju pravo glasa.

Svaki glasač ima samo jedan glas, što znači da ne može da glasa i kao pojedinac i kao član sindikata.

Članovi glasaju tako što kandidate rangiraju po redoslijedu svojih preferencija (sistem alternativnog glasanja).

Koliko glasova je potrebno za pobjedu?

Pobjednik mora da dobije više od polovine svih važećih glasova.

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Ako nijedan kandidat ne dobije taj broj glasova kao prvi izbor, glasovi se preraspodjeljuju prema sljedećim preferencijama sve dok jedan kandidat ne dobije najmanje polovinu glasova.

Kada će novi lider biti izabran?

Pobjednik se obično objavljuje nekoliko dana nakon zatvaranja kandidatura.

Starmer je rekao da će nakon izbora novi lider biti na funkciji do 1. septembra, kada se parlament vraća sa ljetne pauze.

Šta se dešava ako samo jedan poslanik dobije dovoljan broj nominacija?

Tada se izbori završavaju. Taj poslanik postaje lider Laburističke partije, a samim tim i premijer.

Skaj Njuz saznaje da bi novi lider u tom slučaju bio postavljen ubrzo nakon glasanja, 17. ili 18. jula - što znači da bi on, a ne Starmer, bio premijer tokom finala Svetskog prvenstva 19. jula.

Novi premijer bi odmah morao da se suoči sa samitom EU u Briselu 22. jula, na kojem je trebalo da se razgovara o "resetovanju" odnosa između Londona i EU. Međutim, EU je sada saopštila da će odložiti samit zbog ostavke premijera.

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Barnam je ranije podržavao ponovni ulazak u EU "na duži rok", ali je nedavno negirao da bi vodio kampanju za to.

Ko će se kandidovati?

Barnam, koji je pobijedio na dopunskim izborima u Makerfildu u petak, rekao je da će se kandidovati, a njegovi saveznici kažu da se nada da će dobiti najmanje 200 nominacija.

Ves Striting, koji je nedavno podnio ostavku na mesto ministra zdravlja zbog Starmerovog vođstva, ranije je rekao da će se kandidovati, ali je sada saopštio da neće i da će podržati Barnama.

Starmer neće biti kandidat, iako bi automatski bio na glasačkom listiću kada bi to želio.

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Svaki drugi poslanik može da se kandiduje, ali mora da dobije podršku još 80 poslanika kako bi se našao na glasačkom listiću.

Zbog broja poslanika, najviše pet kandidata može biti na glasačkom listiću.

(Telegraf.rs)