Cvijanović stigla na konferenciju "Muniekspo 2026"

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nastavila je danas svoju posjetu Izraelu.
Cvijanovićeva danas prisustvuje konferenciji "Muniekspo 2026" u Tel Avivu.
"Muniekspo" je vodeća međunarodna konferencija i sajam urbanih inovacija u Izraelu, koji organizuje Federacija lokalnih vlasti. Održava se od 23. do 24. juna 2026. godine.
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Cvijanović: Ponosno predstavljamo i čuvamo Srpsku
Ovaj događaj predstavlja glavnu poslovnu priliku za dobavljače usluga u opštinskom sektoru i okuplja lokalne lidere, gradonačelnike i tehnološke kompanije iz cijelog svijeta radi razmjene znanja o pametnim gradovima i urbanom upravljanju.
/RTRS/
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