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Krenuli sa pet poslanika, sada nemaju nikoga: Ova stranka više nije parlamentarna

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 21:16

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Кренули са пет посланика, сада немају никога: Ова странка више није парламентарна
Foto: ATV

DEMOS je na opštim izborima 2022. godine osvojio pet mandata. Tri mandata su bila redovna, a dva kompenzaciona. Danas je ova stranka ostala bez predstavnika u NSRS jer je Siniša Mijatović iz Zvorniku pristupio SPS-u.

Prethodno su Aco Stanišić, Milan Dakić, Spomenka Stevanović i Suzana Gašić pristupili SNSD-u.

Krajem januara stranka je ostala i bez predstavnika u Predstavničkom domu PS BiH jer ih je napustio Čedomir Stojanović.

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nsrs

DEMOS

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