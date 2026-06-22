Krenuli sa pet poslanika, sada nemaju nikoga: Ova stranka više nije parlamentarna

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DEMOS je na opštim izborima 2022. godine osvojio pet mandata. Tri mandata su bila redovna, a dva kompenzaciona. Danas je ova stranka ostala bez predstavnika u NSRS jer je Siniša Mijatović iz Zvorniku pristupio SPS-u.

Prethodno su Aco Stanišić, Milan Dakić, Spomenka Stevanović i Suzana Gašić pristupili SNSD-u. Krajem januara stranka je ostala i bez predstavnika u Predstavničkom domu PS BiH jer ih je napustio Čedomir Stojanović.

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