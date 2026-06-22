PIO Srpske odgovorio na poziv Vlade: Zaposlena djeca poginulih boraca

Fond PIO Republike Srpske odgovorio je na poziv Vlade o zapošljavanju djece poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Fond je na upražnjena radna mjesta zaposlio dva radnika koji pripadaju ovoj kategoriji stanovništva.

Jedan radnik zasnovao je radni odnos u Poslovnici Fonda u Istočnom Sarajevu, dok je drugi zaposlen u Filijali Bijeljina.

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"Fond PIO Republike Srpske na ovaj način daje svoj doprinos realizaciji mjera Vlade Republike Srpske, usmjerenih ka pružanju podrške porodicama poginulih boraca i unapređenju njihovog socijalnog i ekonomskog položaja", saopšteno je iz Fonda PIO Republike Srpske.

"Ostajemo posvećeni društveno odgovornom djelovanju i provođenju politika koje doprinose očuvanju tekovina Odbrambeno-otadžbinskog rata i pružanju podrške kategorijama stanovništva koje su podnijele najveći teret u stvaranju i odbrani Republike Srpske", zaključili su u Fondu.