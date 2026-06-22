Cvijanović: Izrael uvijek spreman da brani interese Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je nakon sastanka sa izraelskim ministrom inostranih poslova Gideonom Sarom da raduje činjenica da je Izrael uvijek spreman da brani interese Republike Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da je razgovor bio veoma konstruktivan i sadržajan, te da su razgovarali o temama u vezi sa regionom, sa posebnim akcentom na situaciju u BiH.

Ona je navela da je sastanak sa Sarom bio prilika da kaže zašto Republika Srpska mora da traži novu formulu u kojoj treba obezbijediti punu jednakost svih konstitutivnih naroda.

"Oni to posmatraju iz jedne druge vizure i smatraju da sve zajednice, i hrišćanska i nehrišćanska, treba da imaju jednaka prava i da ne smiju da budu ugrožene", rekla je Cvijanovićeva.

Ukazala je da je na sastanku postignu visok stepen razumijevanja o svim temama o kojima je razgovarano.

"Govorili smo i o onome što se dešava u globalnoj areni. Bilo je zaista poučno i dobro čuti šta su stavovi Države Izrael po svim tim pitanjima", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

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Izražena je, kaže, puna opredijeljenost za jačanje prijateljstva i partnerstva, te za njegov razvoj na svaki mogući način.

"Razgovarali smo i odnosima Izraela sa SAD, kao i o našim odnosima sa Amerikom, ali i situaciji u vezi sa EU", rekla je Cvijanovićeva.

Ističući da je sinoć na otvaranju Samita međunarodne politike u Jerusalimu bilo interesantno čuti i obraćanje premijera Izraela Benjamina Netanijahua, Cvijanovićeva je navela da će i imati sastanak sa njim.

Srpski član Predsjedništva BiH je rekla da će se u svom večerašnjem obraćanju na Samitu osvrnuti na opterećenja za Republiku Srpsku, a to je uskraćivanje njenih ustavnih prava.

Ona je ukazala da će fokus biti na tome da se mora naći neko novo rješenje, te kako revitalizovati ravnopravnost svih u BiH.

"Govoriću o tome kako posmatramo naše područje sa aspekta bezbjednosti, kako u ekonomskom smislu, a kako sa aspekta nekih širih regionalnih pitanja", rekla je Cvijanovićeva.