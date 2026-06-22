Usvojen Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio je, na današnjoj sjednici u Banjaluci, Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine.

Upravni odbor UIO trebalo bi da razmatra i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.

U aprilu prošle godine usvojen je Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH kojim je predviđen povrat PDV-a svim punoljetnim građanima BiH za kupovinu prve nekretnine.