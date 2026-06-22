Usvojen Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio je, na današnjoj sjednici u Banjaluci, Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine.
Upravni odbor UIO trebalo bi da razmatra i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
U aprilu prošle godine usvojen je Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH kojim je predviđen povrat PDV-a svim punoljetnim građanima BiH za kupovinu prve nekretnine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu